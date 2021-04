Druhou dávku vakcíny proti koronaviru si tam jde nechat píchnout také devětasedmdesátiletý Karel Všianský z Blanska. U vchodu ho k evidenci směruje mladá policistka. „Z kovidu mám strach. Věřím ale, že to dobře dopadne. Očkování podle mého pomůže, dám na odborníky,“ hlásí důchodce.

Ve sportovní hale, kam se očkování přesunulo z blanenské nemocnice, jsou tento týden připraveni denně naočkovat dvě stě lidí. V příštích týdnech čekají navýšení dávek vakcín. Postupně mohou nastoupit až čtyři očkovací týmy, které denně zvládnou naočkovat odhadem přes šest set příchozích. V databází mají nyní Blanenští zhruba dva tisíce zaregistrovaných lidí, kteří čekají na termín očkování.

„Vše závisí na dodávkách vakcín. Věřím, že tento týden je takový zahřívací a denní počet očkování se bude postupně navyšovat. Dokončujeme očkování lidí nad osmdesát let a nyní přicházejí na řadu sedmdesátníci. Část vakcín je určena také pro pedagogy. Registraci dalších věkových skupin budeme spouštět podle aktuální situace a pokynů ministerstva zdravotnictví,“ říká na místě Deníku ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.

Žádné davy ani fronty

Očkovací centrum má podle ní ve sportovní hale zatím předběžně fungovat do konce srpna. Kromě zdravotníků a dalšího personálu nemocnice v něm pomáhají policisté, profesionální hasiči, pracovnice informační kanceláře Blanka a dobrovolníci. „Dnes je očkovací centrum otevřené první den a lidé přichází jednotlivě. Žádné davy ani fronty. Máme zajišťovat, aby se neshlukovali na místě a pomáhat jim s orientací, případně s čímkoliv dalším,“ vysvětluje v reflexní vestě jeden z blanenských profesionálních hasičů.

Lidé po příchodu do haly dostávají u boxu s registrací očkovací dotazník ohledně jejich aktuálního zdravotního stavu. S ním po vyplnění přecházejí k přepážce s lékařem. „Berete léky na ředění krve? Máte nějaké závažné alergické reakce?“ ptá se dalšího ze seniorů, který je na řadě, lékařka Iveta Belovičová.

Odtud se lidé přesouvají na židličku do boxu, kde dostávají vakcínu. „A mám to za sebou. Vůbec to nebolelo, sestřička byla moc šikovná. Dostal jsem první dávku, v pětasedmdesáti. Na očkování jsem se registroval asi před měsícem společně s manželkou. Ta je mladší, tak ještě čeká na termín,“ říká Miloš Nezval z blanenské části Dolní Lhota. Jde si sednout na židli do vyhrazené zóny mezi ostatní naočkované. Asi po čtvrt hodině odchází.

V dobré náladě opouští sportovní halu také osmaosmdesátiletý Arnošt Hlaváček z Blanska. Očkování podle svých slov konzultoval s přítelem lékařem. „Já už ležím hrobníkovi na lopatě a na něco umřít musím. Proti chřipce jsem se očkovat nikdy nenechal a imunitu mám dobrou. Ale kamarád lékař mě přesvědčil a vlastně i rodina. Vnučka je lékařka a říkala mi, že musím její děti ještě naučit lyžovat. Já totiž dělal lyžařského instruktora a jezdil se školními kurzy, víte?“ hlásí na odchodu čiperný stařík.