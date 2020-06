Vše se podle hasičů obešlo bez zranění. „Přijeli jsme s přítelem kolem půl jedenácté večer a celá vesnice byla na nohou. Otevřeli jsme vrata a měli zahradu a dům pod vodou. Všude nánosy bahna. Těsně pod okny bylo vidět, kam až voda dosáhla,“ uvedla jedna z místních Nikola Fölkelová, která bydlí v předposledním stavení na konci obce.

S přítelem tam koupili rodinný dům a nastěhovali se teprve před dvěma měsíci. Teď počítají škodu odhadem v řádu statisíců. „V domě jsme zrovna položili nové podlahy a teď tohle. V kuchyni je po kotníky bahna. Druhé auto je na odpis, skončilo pod vodou a už jsme ho nenastartovali.

Některé rodiny dopadly ještě hůř. Teď nás všechny čeká řada perných dnů s úklidem. Snad se ta spoušť zase nebude brzy opakovat,“ dodala žena.

Velká voda se poté z kopce z Velké Roudky dostala do další městské části Žleb, kde vytopila jedno stavení. „Do Roudky jsme původně vyjížděli k zaplavené zahradě. Když jsme dorazili na místo, plavala už celá dědina. Bylo to bleskové. Voda byla u některých domů až po okna. Jak rychle povodeň přišla, tak byla pryč. Ze sklepů jsme čerpali vodu a až do noci se odklízely hromady bahna ze silnice a dvorů,“ uvedl velitel SDH Velké Opatovice Luboš Ptáček.

Následky bleskové povodně odklízeli místní také v neděli. S pomocí dobrovolných hasičů a těžké techniky zemědělců. Podle místostarosty Velkých Opatovic Jaroslava Bárty vedení města uvažuje o vybudování poldru, který by bleskovou povodeň dokázal v budoucnu zbrzdit. „Je to všechno zatím příliš čerstvé. Plocha na případné vybudování poldru se nachází na soukromých pozemcích,“ poznamenal Bárta.