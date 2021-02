Ochránci přírody poskytli ze zmíněného více než rok dlouhého monitoringu Blanenskému deníku Rovnost unikátní fotografie a video. Do chráněné oblasti se bobři dostali proti proudu z řeky Svitavy, kde se bobři v posledním desetiletí úspěšně rozmnožili. „V okolí jezera je lužní les a rezervace. Přítomnost dvojice bobrů tady nevnímáme jako nežádoucí. Naopak. Stromy, které pokácí, uvolní místo další novým. Vzácné stromy, rostliny ani případně nevšední hmyz zde jejich činnost nenarušuje. Situace je jiná například v Lednicko-valtickém areálu na Břeclavsku, kde bobři ničí staré vzácné stromy a taky jich stavy jsou daleko početnější,“ řekl Deníku zoolog ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Krása.

Bobrům v krasu v teplých měsících chutnají různé byliny. Ze stromů pak výhonky z pokácených kmenů vrby jívy. „Na řece Svitavě chodí běžně do polí, kde nepohrdnou obilím nebo kukuřicí. Předpokládáme, že u Jakubova jezera založí rodinu. Přemnožení podle nás nehrozí. Staří bobři si své teritorium tvrdě brání a mívá odhadem kolem dvou kilometrů. Výš proti proudu Punkvy nejsou podle všeho ideální podmínky, takže mladší generace se zřejmě vrátí zpět po proudu do řeky Svitavy,“ přiblížil Radovan Mezera, který působí přes deset let jako dobrovolný strážce ochrany přírody v Moravském krasu.

Výskyt bobra evropského zaznamenali ochránci přírody v této lokalitě v devadesátých letech. A pak také zhruba před patnácti lety. „V obou případech se jednalo o osamocený kus, který hledal nové teritorium. Pamatuji si záznam, kdy bobr putoval suchou cestou přes Pustý žleb. A ve Sloupu ho pak srazil autobus,“ dodal Krása.

Zdroj: Správa CHKO Moravský kras a Deník / Jan Charvát

Podle něj nemá v Evropě vyjma člověka, vlka a medvěda predátora, který by ho mohl ohrozit. Na území České republiky se v současnosti odhaduje výskyt zhruba 6 000 kusů bobrů evropských.

Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy se rozkládá na 556,5 ha na území Suchého a Pustého žlebu a Punkevního údolí v Moravském krasu. Rezervací byla vyhlášena v roce 1997. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.