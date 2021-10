Kyjovské, podlužácké, Hanácko slovácké i ryze hanácké kroje, do nichž se oblékli studenti pořádající Střední vinařské školy, nabízí pestrou podívanou. V kočáře, taženým koňmi je následuje starosta starosta města Pavel Trojan, průvod uzavírají opentlené drnčící traktory. Na vlečce jednoho z nich mávají na přihlížející sličné děvy. „My jsme bohyně vína,“ vysvětlují s úsměvem a věnují pozornost jedinému bůžkovi mezi sebou.

Fyzickou zdatnost prokazují strážci vinic, zvaní hotaři, kteří nesou na ramenou obří hrozny visící na ráhně. „Pane starosto, předáváme vám letošní symbol úrody z našich vinohradů,“ provází slovy mládenci tradiční rituál.

Do trombónu se hned na to opře dechová hudba Bílovčanka a starostu protáčí v kole dívka v kroji. Přidávají se další tanečníci. Nechybí mezi nimi pyšné matky a otcové studentů, které potomci v nažehlených krojích vyzvali k tanci. „Mám tu syna i dceru a konečně také čas, abych si je užila v takové parádě,“ svěřuje se Lucie Fričová, která s dětmi přijela až ze Znojma.

Symbolický hrozen révy už zdobí také areál školního statku a průvod s ním míří do místního vinařství Chateau Valtice. Tam čeká účastníky jarmark, ochutnávky burčáku a kapely. Hlas už ladí lidový zpěvák Jožka Šmukař, jiní se těší na Lucii revival, Sto zvířat či The Teachers. „Nám stačí ta krása lidových krojů a tradic a burčák je tu všude kolem. Připadáme si jak na dovolené. Vlastně jsme na dovolené,“ směje se starší pár, který přijel do Valtic z moravskoslezského Třince.