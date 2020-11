Martina Koumarová, žákyně druhého ročníku Obchodní akademie oboru cukrář v Havlíčkově Brodě, je nadšenou účastnicí carvingových soutěží a držitelkou řady cen. Letos v únoru prezentovala svoji práci na významné zahraniční soutěži, světové kuchařské olympiádě IKA Culinary Olympies 2020 ve Stuttgartu. Se svojí kompozicí na téma „Trees of Life (Strom života) získala v mezinárodní konkurenci bronzovou medaili.

Martina Koumarová a její díla. | Foto: Archiv M. Koumarové

Jak ale úspěšná studentka přiznala, začátky byly těžké. „Už na základní škole si všimli že ráda tvořím. Pak jsem dostala nabídku od učitelky z Obchodní akademie, kde studuji, že je zrovna jedno volné místo v carvingovém kurzu a jestli si to nechci vyzkoušet. Zkusila jsem to a moc to na poprvé nešlo,“ zavzpomínala na svoje začátky sympatická slečna.