Koná se tu totiž devatenáctý ročník koštu kysaného zelí zvaného Zelofest. Zelí tu voní všude. Ostatně, lidé ho do sálu nosí už od dopoledních hodin. „Vzorky do koštu vybíráme od desíti do dvou hodin. Lidé si ho dělají doma a pak nám ho dovezou na ochutnávku. Vozí ho ale nejen z okolí, některé k nám přijely až z Plzně,“ usmívá se nad oblíbeností akce její organizátor Miloslav Lukeš. Vzpomíná, že Zelofest začínal v místní restauraci U Vavříků. Po pár ročnících jim však byla malá.

Vzorky do koštu lidé nevozí jen tak pro nic za nic. Speciálně sestavené komise vzorky za účasti diváků hodnotí a bodují. Kritérií, jak by mělo správné zelí vypadat, je celá řada. Hodnotí se vzhled, vůně, chuť a celkový dojem.

„Povrch zelí nemá být oschlý, závadou je nahnědlá barva, nestejnoměrný řez, velmi jemné, nebo naopak velké části. Zelí musí vonět po vykvašení, nesmí být cítit otcem nebo nějakým jiným cizím zápachem. To se může stát, když je špatně umytá sklenice. Chuť zelí by měla typická kyselá bez nežádoucích příchutí. Jeho barva by měla být bílá, mírně nažloutlá a stejnoměrná v celém vzorku. Celkový dojem se pak hodnotí podle všech bodů dohromady, jestli to zelí je dobré, průměrné nebo špatné,“ vysvětluje jeden ze členů komise Alexandr Zpěvák.

Ochutnívka pro všechny

Hodnocení probíhá dvacetibodovým systémem a rozhodující hlas má předseda komise. Od každé komise přitom postupují do finále tři nejlépe hodnocené vzorky. Nejlepší vzory pořadatelé vyhlásí a ocení v pět odpoledne.

Kysané zelí tu však neochutnávají pouze odborníci. Na pokrmech z něj tu hodují i běžní návštěvníci. Ochutnat mohou zelňačku, soutěžní knedlíky nebo výrobky z listového těsta. K dobré chuti jim hraje cimbálová muzika Ivo Farkaše a probíhá tu i ochutnávka moravských vín.

Alexandra Naul z Modřic na Zelofest dorazila s celou rodinou. „Jsme tady poprvé, ale moc se nám tady líbí, je tady skvělá atmosféra, dobré jídlo a fajn lidé,“ říká spokojeně žena.