„Máme kladné posouzení vlivu na životní prostředí. Sbíráme povolení úřadů pro podání žádosti o územní rozhodnutí. Na konci příštího roku chceme začít se stavbou první části,“ řekl zástupce investora Xie Ju.

Hotovo má být nejpozději do roku 2026. Investor musí podle smlouvy s Jihomoravským krajem dodržet územní plán, studii i časový harmonogram. „Nyní je dokonce v předstihu. Myslím, že areál dobře zapadne do krajiny. Určitě to bude pro jižní Moravu přínos,“ sdělil hejtman Bohumil Šimek.

Koronavirus přípravu projektu výrazně nenarušil. „Snažíme se, aby většina dodavatelů byla z tohoto regionu, aby se ani v budoucnu stavba nezdržela,“ doplnil Xie Ju.

Lázně mají sloužit především Čechům, Slovákům nebo Rakušanům. Společnost RiseSun koupila loni pozemky u Pasohlávek loni v lednu za 380 milionů korun.