Čtyři zloději pracovali, další s motorovou pilou v ruce byl připravený v případě potřeby zasáhnout. „Během několika desítek sekund zloději nacpali ukradené věci do přinesených tašek a zadním nouzovým vchodem zmizeli," doplnil Malášek.

Zboží mělo hodnotu přes pět milionů korun, ale škoda bude ještě vyšší. Je nutné do ní zahrnout také náklady na opravu poničeného vybavení. „Kriminalistům se v průběhu vyšetřování podařilo zjistit, že skupina zlodějů zamířila do lesa směrem na Mokrou horu a Jehnice. Cestou totiž pachatelé ztratili několik platíček s ukradenými šperky. Podařilo se také v dané oblasti nalézt část vybavení, kterým se dostávali do vitrín," přiblížil Malášek.

Vyšetřovatelé se domnívají, že v uvedených městských částech nebo jejich okolí, by mohli mít připravené vozidlo, s kterým odjeli. Na tísňové lince 158 přivítají také případné informace o pohybu podezřelých lidí či vozidla.

Zdroj: Policie ČR