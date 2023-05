/FOTO, VIDEO/ Cinkání skleniček, tóny houslí i cimbálu a skupiny lidí živě diskutujících nad katalogy se stovkami špičkových vín. Je pátek odpoledne a jízdárny lichtenštejnského zámku ve Valticích na Břeclavsku ožívají. Už po šestapadesáté se zde totiž konají Valtické vinné trhy.

Do Valtic se sjeli milovníci vín. Tamní vinné trhy jsou v plném proudu. | Video: Deník/Iva Haghofer

Letošní přehlídka vín z tuzemska i ze zahraničí má však pro návštěvníky i vinaře zvláštně trpkou až hořkou příchuť. Kvůli kvalitě vín to ovšem rozhodně není. U obou pokladen se téměř okamžitě začínají tvořit fronty. Důvodem je možnost podepsat petici, s jejíž pomocí chtějí vinaři zabojovat proti zavedení nenulové sazby spotřební daně na tiché víno. „Podpořte nás v boji proti likvidaci domácího vinařského a vinohradnického oboru. Valtické vinné trhy byly ve své historii přerušeny pouze dvěma světovými válkami. Zavedení nesmyslné spotřební daně na víno, kterou logicky nemá žádná vinařská země v Evropě, může vážně ohrozit i další konání trhů,“ upozorňuje jeden z organizátorů akce David Šťastný.

Hrozí podle něj, že Česká republika zcela zmizí z mapy evropských vinařských států. „Proto vstupujeme do stávkové pohotovosti. Nechceme se jen nečinně dívat na to, jak někdo ničí to, co jsme za desítky let vybudovali pro nás a pro naše děti,“ zdůrazňuje vinař.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Jedním z prvních, kteří ve Valticích vinaře podpořili, je i břeclavský starosta Svatopluk Peček. „Vládní pětikoalice je jako děravá loď, která se snaží zalepovat díry zaváděním nesmyslných opatření a nařízení. Kdyby šlo o smysluplnou věc, která přinese do státní kasy desítky miliard, tak jejich krok pochopím. Ale tohle nepřinese nic. Naopak. To málo, co utrží, pak poberou úředníci, které bude nutné zaměstnat,“ kroutí hlavou Pěček.

Schovaní před sílou slunečních paprsků pod jedním ze slunečníků před jízdárnami nad skleničkou vína diskutují i manželé Petra a Petr Ludvíkovi. „Jsme tu od rána, ochutnali jsme toho opravdu hodně. Víceméně jsme šli nejprve po šampionech a vínech medailových, ale postupně se posunujeme i na ta s nižším bodovým hodnocením,“ vypráví Ludvík.

Nejvíce ho zaujal Ryzlink vlašský od mikulovského vinaře Miroslava Volaříka, Sylvánské zelené z Vinařství Štěpánek a Tramín červený od rakvického vinaře Bronislava Vajbara. „Byla to opravdu velice příjemná vína. No a teď už se pomalu můžeme přesunout na růžová a červená,“ velí mávnutím ruky hlava rodiny.

Manželka se jen neochotně zvedá k odchodu. „Já moc červená vína nepiji. Jsem spíše na svěžejší a lehčí bílá. Nadchly mě například rakouské veltlíny. Ty byly opravdu výborné,“ pochvaluje si žena.

Také Ludvíkovi s přáteli probírali podpis petice. „Je to naprostý nesmysl ze strany vlády. K čemu dojde? Všichni pojedou nakupovat vína do Rakouska. Zde jsou na stejně dobré úrovni jako ta naše, ale mají nižší cenu. Rakušané mají totiž nulovou sazbu spotřební daně. 23,40 korun za litr bude ve finále znamenat pětatřicet až pětačtyřicet korun navíc na každé flašce. A to snad nikdo nechce,“ přemýšlí nahlas Ludvík.

Akce v areálu valtického zámku potrvá do sobotní noci. Její součástí je i dražba archivních šampionů, jejíž výtěžek poputuje na dětské kardiocentrum v pražské motolské nemocnici a bohatý hudební doprovodný program.