I tuto sobotu odpoledne míří pestrobarevná záplava krojů za doprovodu dechové hudby od kulturního domu právě k radnici, aby získala hodové povolení. „Nevím, estli ti stárci něco dobrého donésli a proč vůbec došli. Tak to od nich zkusíme dozvědět,“ začíná své přivítání starosta Jaromír Repík.

Stárek žádá starostu a radní o povolení hodů. Na snadnější rozhodování přináší víno a koláčky napečené od stárky. „Včil jsem chtěl říct, že to víno se nám nějak nelúbí, že si dáme eště druhé kolo. Když jsem ale zjistil, že je od radního a má aj medailu, tak radši budu držat hubu,“ vtipkuje první muž radnice.

Přidává se jeden z radních. „Rozhodování nebylo lehké, ale musíme uznat, že víno bylo opravdu výborné. Koláčky dobré. Stárka pěkná. Stárek vypadá, že se k práci taky má. Tož jsme se usnésli k povolení,“ hlásí místostarosta Petr Fridrich.

Mohou tak pomalu začít vracovské hody s věncem a káčerem. Zajuchání. A ještě několik nutných rad. „Mladším aj starším sa doporučuje tancovat podle chuti s domácíma i přeposlníma děvčatama. Vínka bílého aj červeného može každý vypit kolik enom snese. Vypit víc sa nedoporučuje, lebo z teho enom hádky aj jiné nepřistojnosti bývajú,“ přibližuje doporučení městských radních Fridrich.

Na to dostává slovo ještě hodový policajt, který má být rok od roku přísnější. „Protože rok od roku horší vidí,“ vysvětluje starosta.

Strážník tak předčítá na náměstí artikuly pro konání hodů. Mezi nimi je i to nařízení, aby chlapci byli nahladko oholení, což ale letos ne všichni dodrželi… „V gaťách budú mět čisté šňůrky a boty nebudú mět od kuřincú,“ upozorňuje dobový hodový policajt na druhý artikul. Po přečtení všech následuje sólo pro starostu.

Po úvodních tancích od radnice odchází krojovaní pro mladé stárky do Lipinské a Lomené ulice. Ve vracovském průvodu upoutávají zcela pro slovácký region netradiční kroje. „Máme tady příbuzné. Přijeli jsme z Horšovského Týna a Domažlic. Jsme tady druhým rokem. Jezdíme v krojích, protože je to tady super. Baví nás to. Je tady dobrý víno, pití, krásné ženy a navíc u nás nic takové není,“ shoduje se pětice mladíků z jihozápadních Čech.