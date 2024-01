/FOTO/ Zima s sebou často přináší hned několik úkonů navíc, které musejí řidiči splnit, než vyjedou se svým autem bezpečně do provozu. Ne každý je však plní. Výjimkou tak nejsou i jízdy takzvaně na tankistu, jak upozorňují brněnští strážnicí.

Auto očištěné takzvaně na tankistu. | Video: Deník/Tomáš Valaškovčák

Přední sklo auta odmetené od sněhu nebo očištěné od námrazy na velikost dlaně. A s takovým průzorem hurá do provozu. I s takovými případy se někdy setkávají strážníci městské policie v Brně. „Řidič musí mít ze svého místa výhled dopředu, dozadu i do stran a zákon přímo zakazuje řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které by bezpečnému výhledu bránily,“ upozorňuje mluvčí Jakub Ghanem.



Vůz od sněhu, jako je vidět na ilustračním snímku u článku, jen s malým průzorem pro výhled řidiče, je očištěný takzvaně na tankistu. „A takto by to určitě vypadat nemělo. Určitě nestačí použít jenom stěrače nebo si vytvořit třeba jen malý průzor, jak to někdy motoristé dělají ve spěchu. Vynechat bychom při čištění neměli ani zpětná zrcátka,“ dodává Ghanem.

PODÍVEJTE SE, JAK DOPADLO ČELNÍ SKLO AUTA, NA KTERÉ SPADL KUS LEDU. Zdroj: hasiči

Velké nebezpečí při nedůkladném očištění vozu představuje také led, který se může z auta nečekaně uvolnit a napáchat velké škody, nebo dokonce zranění. „I proto je potřeba pamatovat na všechny části karoserie včetně střechy. Když se totiž vůz zahřeje od motoru, vytápěním kabiny nebo změnou počasí, mohou se kusy ledu odlomit a vážně ohrozit kohokoli. Ve větší rychlosti se led většinou vyprostí naprosto nečekaně a má potenciál napáchat nepříjemné škody,“ varuje mluvčí brněnské městské policie.

