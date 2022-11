…novorozenců a bytů přibývá?

Druhá nejvyšší porodnost v zemi. Hned po Praze. I to je jih Moravy. V kraji se v roce 2021 narodilo přes třináct tisíc dětí. V přepočtu na tisíc obyvatel to činí jedenáct dětí. A kde se rodí mimina, tam jsou potřeba nové byty. Ačkoli to tak vzhledem k nedostupnosti bydlení nemusí vypadat, v kraji nové byty rostou jako houby po dešti. Loni zde bylo dokončeno téměř pět tisíc bytů. To je oproti roku 202 osmiprocentní nárůst. A třetí nejvyšší číslo v republice.