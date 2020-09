Nové antilopy, hrošíci liberijští nebo dokonce tučňáci. A nejen oni by mohli být novými lákadly pro budoucí návštěvníky zoologické zahrady v Hodoníně, a to už po dokončení první etapy plánované modernizace za zhruba 150 milionů korun.

Nová podoba zoologického zahrady v Hodoníně. | Foto: Vizualizace: MY3 architekti

Jenže radní jsou nyní na rozcestí, kde mají rozhodnout kdy a v jakém rozsahu se město do rozšíření nejnavštěvovanější atrakce Hodonína pustí. „Rekonstrukce zoo má v nejbližších letech šanci. Předpokládám, že při přípravě rozpočtu na příští rok se rozsekne to, čemu dáme přednost,“ uvedl místostarosta Ladislav Ambrozek s tím, že ale musí počítat kvůli aktuální situaci se sníženými příjmy městské kasy. Navíc by novinky v zoo odčerpaly asi třetinu peněz z ročního investičního balíku.