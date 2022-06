V pilotním režimu má spoj začít jezdit už od letošního prosince přibližně do poloviny příštího roku, pak na to naváže standardní provoz. Původně se mluvilo o dubnu a poté červnu. „Přímé vlakové spojení s letištěm ve Vídni zajistí výrazné zlepšení komfortu i rychlosti dopravy. Předpokládaná jízdní doba by měla být do dvou hodin,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.