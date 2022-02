Přezdívka vychází z latinského slova timor, které znamená strach. Spíš než z policistů má ale umělec obavy z vyprázdněnosti a zapomnění. V době rychlého internetu navíc vizuální prvky ve veřejném prostoru přežívají déle, a právě proto tvoří výtvarník striktně pod rouškou anonymity. Pokud by odhalil svou totožnost, zmizelo by překvapení. „Od začátku jsem dělal hlavně obsahové věci bez ohledu na formu. Pak jsem to jen tak namaloval, bez šablony a většího přemýšlení. Pokud na ulici udělám něco, co má skvělou formu, tak je to o to víc poutavé. Zvlášť, když se přiživím na nějaké známé značce,“ uvádí Timo v jednom z mála rozhovorů, které kdy poskytl.