Lidé je budou uklízet a sušit zdi ještě týdny. "Během půldruhé hodiny spadlo okolo 70 mililitrů vody. Bylo vytopeno dvanáct garáží a sklepů na Nosislavské a Zahradní ulici. Hasiči na místě pomáhali do nočních hodin. Naplnili jsme sto padesát pytlů pískem a rozvezli do postižených ulic, abychom předešli škodám kvůli dalším avizovaným přívalovým dešťům," uvedl starosta obce Jan Helikar.

Voda z kanalizace, která nestačila příval vody pojmout, zaplavila i sklep Přemysla Richtera v Růžové ulici. "Vyplavila se voda z vany i ze záchodů, pak stekla do sklepa s vínem. Bylo jí tam asi třicet centimetrů. Poradili jsme si sami, hasiči měli dost práce jinde," uvedl Richter.

Postiženým obyvatelům pomáhaly tři jednotky hasičů, ale také sousedé. "Je třeba poděkovat všem, kdo se v neděli odpoledne zapojili do likvidace následků přívalového deště a zmírnění jeho následků. Hasičům, zaměstnancům obce, sousedům, všem, kteří přiložili ruku k dílu. Nyní jsme zajistili čtyři vysoušeče, které umístíme do nejvíce postižených garáží a sklepů. Odvoz kontejnerů a případné jejich nové přistavení budeme koordinovat přímo s majiteli postižených nemovitostí s pojišťovnami a dalšími. Srážky, které spadly za dvě hodiny, byly od 55 do 70 milimetrů, což je naprosto výjimečné," dodal starosta Helikar.