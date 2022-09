Kluci, ale i dívky plnou silou bouchají do odražečů, boxerských lapových terčů. S nadšením, někteří jako o život. A s hláškami typu: „To je jako v MMA!“ v narážce na stále populárnější drsný plnokontaktní bojový sport gladiátorů dneška.

Soumrak ruských vrtulníků v Česku nadešel. Přicházejí modernější stroje z USA

Cestu válečníka si prochází i čeští vojáci. Alespoň při výcviku boje zblízka, založeného na výcviku systému Musado. „Historicky vychází z korejských technik. Z bojových umění se nejvíc podobá tradičnímu japonskému ju-jitsu,“ shoduje se Linhart s kolegou.

Školákům předvádějí, jak odzbrojují nepřítele, útočníka. Pro nevycvičené však mají jinou radu, jak se nejlépe ubránit v krizové situaci. „Jak říká náš mistr, zdrhnout do bezpečné vzdálenosti a z ní pak nadávat,“ vtipkují.

Survival pro novináře: Výcvik plný ohně, výslechů i celodenní túry

Vzápětí už vážněji dodávají, že předcházení nebezpečí je důležité. Ubránit se partě násilníků totiž není tak snadné, jako v příbězích o superhrdinech. „Poučce pro laiky se říká USB, jako u připojení k počítači. V nebezpečí když to jde utéct, případně schovat se, až pokud nejde jinak, bojovat ze všech sil,“ popisuje Linhart. Zmínil, že u školáků pozoruje fyzické a motorické zlepšení. „V předchozí době šla křivka hodně dolů, teď jako kdyby se obracela nahoru. Při cvičení makají,“ všímá si.

Šesťáka Milana dopoledne uprostřed týdne nejvíc baví nedaleká prohlídka ozbrojených vozidel. „V kabině jsem ovládal venkovní kulomet. Je to fajn, lepší než sedět v lavici,“ směje se. Obrněný transportér Pandur nebo Dingo s kulomety jsou doprovodnou součástí akce.

Střílení jako v Polsku? Ne

Zatímco čeští školáci si maximálně osahávají makety zbraní, v sousedním Polsku jdou v aktuální branné výchově dál. V nových učebních osnovách mají žáci osmých tříd a studenti středních a odborných škol teoretickou i praktickou výuku střelby. Ze vzduchových a kulových zbraní. Školy mají povinnost do dvou let zřídit vlastní střelnice.

Ředitel lednické základní školy Stanislav Straškrába si program vojáků pochvaluje. „Ve školním učebním plánu máme prvky branné výchovy - teorii. Tyto praktické ukázky s odborníky jsou ale pro žáky zajímavější. Zapojují se. Budeme rádi, když se k nám vojáci za nějaký čas zase vrátí,“ říká. Případné zintenzivnění branné výchovy by však podle něj mohlo znamenat ztrátu atraktivity u dětí. „Doba pravidelného zkoušení plynových masek je pryč. Ale kdyby na to přišlo, myslím, že děti jsou schopné mnohé se naučit rychle,“ konstatuje.

Právě nácvik využití chemického obleku a ochranné masky školáky ve třídě viditelně baví. Aby ne, když se soukají do obleků pro dospělé. Vypadají spíše jako strašáci do vinohradu, kterých je ve vinařském regionu mnoho, na plašení hladových špačků. U první pomoci zase zjišťují, že nejde o nic lehkého. „Že se před děti postaví voják v uniformě a názorně jim předvede, jak zachránit kamarádovi život nebo jak se zachovat při živelních pohromách, má určitě jinou váhu, než když se o to pokusí kdokoliv jiný,“ uvádí Daniela Hölzelová, mluvčí ministerstva obrany, jež stojí za projektem POKOS. Na jižní Moravě spolu s Vojenskou akademií Vyškov a Krajským vojenským velitelství Brno.

Přežití civilistů ve válce se trénuje bez mobilu, cigaret a v mokru

Na dalších stanovištích děti vyzvídají informace u veteránů zahraničních misí, zkouší překážkovou dráhu, učí se orientovat v neznámém terénu nebo správně poskytnout první pomoc. „Hlavním posláním je seznámit děti s povinnostmi, které nám jako občanům České republiky vyplývají ve vztahu k obraně státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací naší armády,“ zmiňuje Hölzelová.

Žáky vojenští odborníci seznámili také s tím, jak armáda pomáhá v mimořádných situacích, jako je například onemocnění covid, požáry, povodně nebo tornáda. Jako při tom jihomoravském z června loňského roku.

Ministerstvo obrany ročně v každém kraji organizuje dvě vzdělávací akce pro základní nebo střední školy. Jednotlivá krajská vojenská velitelství pak navíc navštěvují asi deset základních škol a pořádají akce pro veřejnost. „Letos jsme v pilotní fázi tohoto rozšíření Přípravy občanů k obraně státu,“ dodala Hölzelová.