Měl Vokřál šanci stát se hejtmanem?

Možná, ale je tam spousta otazníků. Problém je, že v České republice politici koalici vytvoří bezprostředně po volbách. Jedná se o otázku několika hodin, což je nadstandardně rychlé. Například v Německu trvá vytvoření koaliční dohody dva měsíce. U nás se k sobě strany navíc v kampaních chovají velmi smířlivě, i když mají být v opozici. Zřejmě tady existují zákulisní dohody z období před volbami. A i tohle může ovlivnit politikovo rozhodnutí.

Je tady taková dohoda, s kterou nesouhlasil?

To nevím. Ale osobní vztahy hrají v menších státech kolikrát důležitější roli než hodnotová orientace. V roce 2008 v kraji vytvořili koalici občanští a sociální demokraté, kteří se na celostátní úrovni nenáviděli.

Není zvláštní, že pár měsíců po oznámení vedoucí pozice na kandidátce kritizuje směřování hnutí ANO?

Je. ANO je flexibilní strana, která se od svého vzniku výrazně proměnila. Vokřál se mohl ozvat už před několika lety. Například po vytvoření koalice se sociálními demokraty s tichou podporou komunistů po parlamentních volbách v roce 2017.

Mohl být důvod jeho odchodu osobní neshody s Andrejem Babišem?

Myslím, že ne. Díky němu tihle lidé vznikli. Sice musí teď poslouchat, jelikož se jedná o stranu typu firma, ale kdyby nebyl Babiš, tak není ani ANO a jeho poslanci, hejtmani a primátorové.

Jak významný byl Vokřál pro hnutí?

Hodně, získal výrazné sympatie voličů. Politická strana by byla proti sobě, kdyby jej nechtěla za ministra. Nevím ale, zda měl dveře do vlády zavřené, nebo tam nechtěl. Zřejmě by pro něj jako pro liberála ale bylo těžké sedět ve vládě, která konzultuje své kroky s KSČM.

Byl pro Babiše konkurence?

Ne. Naopak mohl výrazným způsobem hnutí pomoct, kdyby se stal ministrem. Nyní jsou ve vládě spíše státní úředníci, kterým chybí zpětná vazba z voleb. Dobrým příkladem je současná ministryně financí. Je ale nepravděpodobné, že Babiš chtěl, aby Vokřál odešel. Pokud je racionální, tak si takové politiky drží a láká je na lukrativní pozice.

Může odchod Vokřála otřást Babišovou pozicí?

Ne. Všichni poslanci za ním jednoznačně stojí a Vokřál má jako komunální politik na tuhle skupinu lidí okrajový vliv. Každopádně jihomoravské ANO je nyní asi hodně vnitřně rozštěpené.

Proč není tak šokující, když místopředseda řekne, že jeho strana je napojená na podsvětí?

Elektorát jednotlivých politických stran je na takové termíny rozdílně citlivý. Davida Ratha chytili s úplatkem, který u nás nemá obdoby. Přesto o pár měsíců později krajské volby ve Středočeském kraji, kde se to stalo, vyhráli sociální demokraté. Naopak kauza Petra Nečase u voličů ODS neprošla. Voliči ANO jsou z velké části bývalí voliči ČSSD. Mají daleko nižší citlivost na nemravné praktiky.

Ale přeci ANO vzniklo na boji proti korupci…

Ano, ale na to už se dávno zapomnělo. Michal Hašek v roce 2013 opakovaně lhal o schůzce v Lánech a stejně v krajských volbách získal spoustu preferenčních hlasů. Je patrné, že existuje velká skupina těch, kteří tohle nevidí, nechtějí vidět a nebo jim to nevadí.

Ani kauza Stoka na radnici městské části Brno-střed podporu ANO neovlivní?

Ne. Marketéři ji vykomunikují tak, že se jednalo o odpadlíky, kteří selhali a jsou již mimo struktury.

Věděl o ní Vokřál?

Ve chvíli, kdy tvrdí, že ANO je napojeno na podsvětí tak říká, že něco takového tušil.

Jak byste shrnul politickou kariéru Petra Vokřála?

Úspěšný raketový vzestup následovaný relativně úspěšnou pozicí brněnského primátora a ještě rychlejší a nečekanější pád a odchod než byl jeho nástup. Je nepravděpodobné, že by se vrátil do politiky. Zjistil, co obnáší.

Změní jeho odchod výsledek krajských voleb?

Záleží na tom, jak se s ním hnutí do té doby vyrovná. Voliče v krajských volbách více než z poloviny ovlivňuje celostátní úroveň. Pokud přijde dobře připravený lídr, nemusí to dopadnout špatně. Před čtyřmi lety Bohumila Šimka v Jihomoravském kraji nikdo neznal a uspěl.

Kdo má tedy na podzim šanci uspět?

Z dlouhodobého hlediska, strany, které při konání krajských voleb na celostátní úrovni vystupují v opozici. Mají příznivější podmínky, protože voliči obvykle v polovině volebního cyklu trestají vládní strany. Kvůli předčasným volbám v roce 2013 se ale rozhodil čtyřletý cyklus a teď trestání není tak silné, ale je. Na jižní Moravě jsou černým koněm lidovci. Na celostátní úrovni jsou v opozici, a pokud lídr nebude podlézat vládní elitě, tak jim to v krajských volbách může vynést plusové body.

Lze říct, co bude hlavním tématem krajských voleb?

Dnes je vše velmi proměnlivé a je těžké předvídat. Uvidíme, jak se projeví koronavirus a opatření, což je něco, co jsme nezažili od vzniku masové politiky. Může do toho zasáhnout i sucho nebo povodně. Kampaně musí být velmi flexibilní.

Kdo je Michal Pink



- Narodil se prvního prosince 1976 v Brně. Žije ve Štěpánovicích na Tišnovsku.

- Vystudoval ekonomii, politologii a sociologii na brněnské Masarykově univerzitě. Od roku 2005 tam také pracuje, nyní na pozici docent v oboru politologie.

- Ve volném čase se rád věnuje svým dvěma koním a rodině. Má dvě děti.