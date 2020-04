Sociální demokraté chtěli s ostrou fází kampaně začít tradičně prvního května na Svátek práce. Start ale odloží. „Kvůli zdraví a bezpečnosti se s lidmi nemůžeme potkávat. V kampani se nouzovému stavu a dopadům pandemie budeme věnovat, ale stěžejní jsou pro nás témata, která dlouhodobě řešíme, například zkvalitnění zdravotní péče. Je nám ale jasné, že se budeme potýkat s ekonomickými dopady. Jeden z našich cílů bude maximální snaha o zachování pracovních míst. Největší výzvou bude obnova cestovního ruchu a navazujících služeb,“ řekl lídr kandidátky a náměstek hejtmana kraje Marek Šlapal.

Podle jedničky občanských demokratů Jiřího Nantla kvůli koronaviru není v současnosti prostor pro vedení kampaně. „Koronavirus není téma voleb, ale zcela mimořádná situace, kterou musíme společně zvládnout. Momentálně všichni kandidáti především děláme, co můžeme, abychom přispěli k řešení krize a co nejrychlejšímu návratu společnosti do normálu. Zásadní politické téma bude příprava na den poté, bude potřeba stabilizovat rozpočet kraje,“ sdělil Nantl, který pracuje jako ředitel Ceitecu.

Kdy odstartuje kampaň lidovců, zatím také není jasné. „Chtěli jsme začít před prázdninami, ale tuhle fázi jsme zrušili. Nechceme tím lidi otravovat a uvidíme, jaká bude nálada, a jak se bude situace vyvíjet. Téma koronaviru v kampani nemíníme politizovat a sbírat na něm body,“ sdělil lídr kandidátky a starosta Velatic Jan Grolich.

Nynější náměstek hejtmana Jan Vitula, který povede pětikoalici Spolu pro Moravu připustil, že i oni museli změnit plány. „Pandemie ovlivnila naše přípravy,“ dodal.

Virové nákaze se ve své kampani plánují věnovat také Piráti. „Analyzujeme dopady, abychom mohli přijít s určitým řešením. Kdy začneme s kampaní ale není jasné. Jsme flexibilní a rozhodneme se operativně,“ nastínil pirátská čtyřka Ivo Vašíček.

Jednička na kandidátce hnutí ANO Petr Vokřál se domnívá, že koronavirus bude hrát významnou roli. „Ovlivní další volební období zásadním způsobem,“ poznamenal..

Podle brněnského politologa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Michala Pinka se pandemie do rozhodování voličů promítne, ale nebude mít zásadní vliv. „Záleží na tom, v jakém stavu bude v říjnu ekonomika či nezaměstnanost. Bude také hrát velkou roli, jakou pozici zastává strana na celostátní úrovni. Obecně to bývá tak, že výsledky druhořadých voleb, jako jsou krajské, nejsou příznivé pro vládní strany, pokud se konají v tomhle období,“ okomentoval odborník.

Jako důležité téma vnímá koronavirus například Brňan Tomáš Duchoň. „Očekávám, že strany přijdou s tím, jak se postavit ekonomickým dopadům,“ zmínil.

Kampaň už zahájil například senátorský kandidát za SPD Tomáš Anderle. „Nyní na vlastní náklady nechávám šít roušky, které roznáším po Židenicích i s drobnou keramikou s logem SPD. Mluvím s lidmi o tom, co bych chtěl prosadit. Myslím, že koronavirus bude žhavým tématem kampaně,“ dodal.

Získat příznivce se už snaží také kandidát za občanské demokraty Romant Kraus. „Vyjadřuji se například na facebooku nebo twitteru o tom, jak nákaza dopadne na nemocnice či pojišťovny. V červnu jsem měl naplánovanou již kontaktní kampaň, ale to zatím padlo,“ konstatoval.