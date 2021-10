Od června stavbaři budují hned dvě části velkého městského okruhu zároveň, úseky Tomkovo náměstí a Rokytova. Postaví mostní estakádu začínající u Husovického tunelu a končící před budoucím vjezdem do tunelu pod sídlištěm Vinohrady. Řidiči po ní přejedou náměstí, Svitavu a nádraží.

Omezení tramvají musí skončit nejpozději 11. prosince. Poté se bude běžná čtyřka podílet na náhradní dopravě při dlouhodobé výluce na železniční trati do Blanska.

Cestující využívají pro cestu do Maloměřic a Obřan místo tramvají linky 4 autobusy náhradní dopravy x4. Přestupují na ně v zastávce Vozovna Husovice.

Až do 11. prosince musí cestující vydržet tramvajovou výluku přes Tomkovo náměstí. „Stále počítáme s tímto termínem ukončení omezení. Nejdřív v příštím roce pak přijde na řadu výluka na hlavním tahu Provazníkovou ulicí,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Deník Rovnost už dřív informoval, že při bourání domu na adrese Dukelská třída 7 došlo k unikátnímu objevu. Na zdi sousední sokolovny se po desetiletích v zákrytu znovu objevila dobová reklama ze třicátých let minulého století.

Od začátku prací uplynuly víc než tři měsíce. Dělníci už zbourali většinu objektů včetně několika garáží u horkovodu. „Uvolněný prostor tam vytvoří místo, kde vznikne sjezdová větev z hlavní trasy okruhu do Dukelské třídy. Odstranili jsme také budovy v areálu bývalého autoservisu mezi Provazníkovou a Kaloudovou. Zmizel i dům bývalé restaurace, který stál u křižovatky s Valchařskou,“ vyjmenovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

