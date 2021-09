Výhodnou elektronickou předplatní jízdenku si mohou koupit děti a mládež pro cestu vlakem či autobusem mimo Brno. A to na takzvané klíčence. „Dříve byla zapotřebí bankovní karta. Nyní mohou děti využívat jen klíčenku integrovaného systému za třicet korun,“ uvedl mluvčí Kordisu, který je koordinátorem dopravy v kraji, Květoslav Havlík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.