Po oba víkendové dny jsou tady k vidění například papoušek královský, nádherný či červenočapkový, alexandři malí i velcí, amazoňani či kakaduové nebo několik druhů rosel. „Nikde na okolí podobná výstava není,“ upozornil petrovský chovatel Jan Oselka, který spolu Milanem Janečkem a Radkem Ospalíkem patří do trojice hlavních organizátorů výstavy.

Na ni by během dvou dnů mělo zavítat kolem očekávaných šesti set hostů. „Líbí se mi tady všechno. Přijeli jsme sem i kvůli tomu, abychom se podívali a dověděli se více informací o některých druzích. Vybíráme si totiž, co konkrétně si pořídíme, a chceme se pořádně připravit,“ svěřil se Jiří Chovanec z Hodonína.

Petr Polášek dorazil ze sousední Strážnice do Petrova hlavně kvůli dětem. „Přijeli jsme sem s rodinou na výstavu poprvé. A asi nejvíce se mi líbí alexandr čínský. V mládí jsem choval nějaké andulky a nyní se ozývá syn s tím, jakého ptáka by si rád pořídil k narozeninám,“ řekl Strážničan.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Pátý ročník petrovské výstavy papoušků pokračuje v sobotu do sedmnácté hodiny a v neděli pak už od osmi ráno a opět do sedmnácti hodin. „Vystavovatelé tady představují kolem šedesáti druhů, a to jak papoušků, tak také i menšího exotického ptactva. Vystavují tady jak Petrovjané, tak chovatelé nejen z okolí, ale také z Břeclavi,“ upozornil pořadatel.