Vyplývá to z nedávného výzkumu vedeného odborníky z Masarykovy univerzity. „Zaujalo nás kritické hodnocení současnosti i budoucnosti. Víc než šedesát procent dotazovaných očekává, že budou dnešní dětí žít v horším světě než je ten náš,“ uvedl sociální psycholog Jan Krajhanzl.

Podle badatelů by lidé podpořili zavedení výuky o změně a ochraně klimatu na všech základních a středních školách. „Diskusi o životním prostředí sledují lidé jen okrajově. Působení světoznámé aktivistky Grety Thunbergové zachytila necelá polovina dotazovaných, výroky bývalého prezidenta a vyhlášeného klimaskeptika Václava Klause jen čtvrtina,“ komentovala environmentalistka Renata Svobodová.

Většina lidí změny životního prostředí zčásti vnímá, stále však neví, jak své chování vůči přírodě efektivně změnit. „Přizpůsobit se planetě není jednoduché. Zatím se snažím aspoň nevytvářet tolik odpadu,“ zmínila například Brňanka Zuzana Králová. Více než pětasedmdesát procent dotazovaných si změnu klimatu uvědomuje, sedmdesát procent pak ví, že jsou její hlavní příčinou lidské aktivity.

Nejistota, zda je klimatická změna reálná, je již podle výzkumníků neaktuální téma. Jak se ale vůči problému zachovat, spousta dotazovaných netuší. „Jen sedm procent ví, že Česká republika produkuje více emisí skleníkových plynů na hlavu než Čína, Indie nebo Velká Británie. Čtvrtina správně odpověděla, že patříme mezi největší vývozce elektřiny v Evropské unii. Nejistotu ilustruje také fakt, že si téměř polovina netroufá odpovědět, zda máme či nemáme odstoupit od uhlí, případně kdy,“ doplnil sociální psycholog Krajhanzl.

Pro zlepšení povědomí o problému zatím chybí známé, respektované a důvěryhodné osobnosti, které by s českými diváky, posluchači a čtenáři mluvili o ochraně klimatu způsobem, který jim je blízký. Část veřejnosti by současně ocenila, kdyby se do osvěty o podpoře ochrany klimatu více zapojilo Ministerstvo životního prostředí, vláda, firmy, domácnosti a čeští vědci a vědkyně.