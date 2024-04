K degustaci si vybrali ideální místo mezi nabídkou bílých vín a cimbálovou muzikou z Milotic, která baví hosty v první části nedělního koštu. Později na ni naváže dechová hudba. A co se týká samotných bílých vín, zhruba polovina šampionů byla domácích. Dva vítězové odrůd pocházeli ze Svatobořic-Mistřína. Krásných třiadevadesát bodů obdržel za svou Pálavu Bronislav Šeda. „Samozřejmě je to úspěch pro každého vinaře, protože každý ocení to, že udělal dobré víno. Projeví se vysokým bodováním a dostane krásný pohár, což je zážitek. Pálava byla při sběru vyzrátá na osmadvacet stupňů, víno je tak krásně ovocité, s chutí do limetky,“ přibližuje Deníku Šeda, který si připsal dvojité vítězství. A to díky také nejlepšímu svatovavřineckému.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Právě souboj červených šampionů z posledního ročníku skončil převahou milotických vín nad těmi ze Svatobořic-Mistřína v poměru pět ku třem. Nejvyššími body ocenili porotci cabernet Moravia od Libora Šnajdra, rulandské modré od Karla Novotného, zmiňované Šedovo svatovavřinecké a zweigeltrebe Adama Krista. U bílých získalo ještě o bod víc, tedy třiadevadesát hibernal od Marka Jaštíka z Vacenovic a veltlínské zelené od Pavla Neničky z Vlkoše.

Milotická výstava vín nemá jen dlouhou tradici, ale také vysokou návštěvnost, která při některých ročnících přesahuje i příchozích tisíc milovníků vína. „Měli jsme tady i dvanáct set návštěvníků. Letos tady máme 801 vzorků a k tomu tady má prezentaci B\V vinařství s pětatřiceti vzorky,“ přiblížil předseda pořádající milotické organizace České svazu zahrádkářů Zbyněk Polášek s tím, že rekord třináct set vzorků je ještě z doby před covidem.

Díky nočnímu pokračování zdejšího výstavy do Milotic často zamíří i ve večerních hodinách také hosté z blízkých koštů v Dubňanech a Rohatci, kde obvykle končí o něco dřív. „Nejvíce u nás bývá veltlínského zeleného, ryzlinku vlašského či ryzlinku rýnského. Navíc je znát velký nárůst hibernalu, kterého už je pomalu na dva degustační stoly. Větším počtem vzorků se drží i Pálava,“ dodává předseda výstavního výboru Petr Krist.