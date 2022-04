Na vzácný exponát pomýšlel provozovatel muzea Jan Drozd dlouhých dvacet let. „Je to nejstarší ze čtyř dochovaných exemplářů. Stejně jako automobil KAN - Kukleny Alois Nejedlý, vyráběný v letech 1911-1914 v Hradci Králové, který je u nás jediný kus. Oba vozy, které jsme získali pochází z jednoho bývalého soukromého muzea. Věděl jsem o nich asi dvacet let ale teprve nyní přišla ta správná chvíle,“ komentoval nové exponáty muzea Drozd.