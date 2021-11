Aby tady mohl prodávat, zaplatil čtvrt milionu korun. Jakub Rajtmajer stojí v pátek ve stánku na náměstí Svobody v Brně, kde na vánočních trzích nabízí svíčky a další výrobky z včelího vosku. Po rozhodnutí vlády se však trhy mohou konat jen devět hodin, končí tak s úderem šesté podvečerní. Do odvolání.

Stánkař Jakub Rajtmajer prodával na vánočních trzích na brněnském náměstí Svobody svíčky a další výrobky ze včelího vosku. | Foto: Deník/Oldřich Haluza

Pro prodejce je to velký problém. Dostanou od města peníze za nákladné nájmy zpět? Odpověď dosud nezazněla. „A to ještě nemluvím o přidružených výdajích. Jsou to hodiny a hodiny práce na svíčkách. Plno peněz mám v materiálu. Další v nabízené kosmetice, kterou vyrábí kamarádka. Výrobky teď nemám jak zužitkovat nebo prodat. Dohromady jsou to statisíce,“ říká včelař reportérovi Deníku Rovnost.