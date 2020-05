Vedení Znojma je za zařazení rádo. „Je to super úspěch,“ reagoval starosta Znojma, který informaci sdílel na sociální síti. Na prvním místě uvádí server Prahu.

Kdo ovšem není zcela spokojený, je ředitel Znojemské Besedy František Koudela. Server totiž o Znojmě napsal, že se v něm každoročně konají proslulé burčákové slavnosti. „My už se roky snažíme propagovat Znojemské historické vinobraní především jako slavnost vína. Kvalitního místního vína. Burčák už dávno upozaďujeme. Spojím se proto s představiteli serveru se žádostí o úpravu textu,“ naznačil Koudela.

Podle zastupitele Lukáše Davida, který je zároveň majitelem cestovní agentury Remo Agency, jde o dobrou reklamu pro Znojmo. „Každá reklama se počítá. Pokud by to mělo podpořit příjezd turistů do Znojma, bude to jen dobře. Nikdo totiž neví, jak se letos turisté budou chovat. Jestli budou šetřit, nebo naopak podpoří domácí turistiku a místní podnikatele. Jsem jedním z těch, kdo po tom volá nejvíce. Tři měsíce nám znemožnili podnikat, takže turisty uvítám,“ konstatoval David.

