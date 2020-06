Komáři už začali zlobit, jednoho mám zrovna v pokoji, informovala například Anna Teturová z Velkých Bílovic na Břeclavsku. Nepříjemný bzukot trápí večer lidi na jihu Moravy. Obtížného hmyzu je přesto zatím méně než v předešlých letech. Odborníci ale očekávají, že třeba v oboře Soutok na Břeclavsku přijde větší kalamita.

Jen s repelentem obvykle vychází v letních dnech ven kastelán zámečku Pohansko u Břeclavi Pavel Gajda. Zatím není nutný. „Komárů je ještě málo. U zámečku se dá normálně sedět. Ale obáváme se, jak to bude vypadat v příštích týdnech, když byla voda rozlitá na okolních loukách,“ řekl kastelán.

Podle odborníka na komáry Oldřicha Šebesty se množství otravného hmyzu zvýší, ale většinou jen lokálně. „Výjimkou je zmiňovaná obora Soutok, kde by měla nastat větší komáří kalamita. Hlavní plochy se ale nachází u hranic s Rakouskem a částečně se Slovenskem,“ řekl expert.

Komáři v kraji

- největší výskyt: daří se jim především v lužních lesích na Břeclavsku a Hodonínsku

- kde se rozmnožují: líhnou se v tůních, které pravidelně vznikají při velkých deštích

- kde hrozí větší kalamita: v oboře Soutok na Břeclavsku

- největší kalamity: červenec 1997, srpen 2006, říjen 2014

Kalamita se částečně může projevit v nejbližších obcích. Hlavně v Lanžhotě a částečně i v Břeclavi, případně Kosticích. „Poslední deště zvedly hladinu Dyje i Moravy na první povodňový stupeň, ale jen nakrátko. Na většině míst se vytvořily jen lokální tůně a některé možná ještě vyschnou,“ podotkl Šebesta.

Nepříjemný hmyz zatím schází i u hodonínského přístaviště U Jezu v blízkosti lužních lesů. „Jestli jsem letos viděl pět komárů, tak to je moc. Voda se vylila do lužních lesů, takže asi jich přibude, ale nebude to tak strašné,“ odhadoval majitel přístaviště U Jezu František Ondruš.

Podobný stav z minulých let nepamatuje. „Byly slabší roky jako 2017, 2018. V květnu a v červnu ale bylo komárů dost,“ zmínil Ondruš.

Největší komáří kalamity jsou podle odborníků v červenci a srpnu. „Mohou se ale protáhnout i do září. V roce 2014 vypukla lokální komáří kalamita u Břeclavi až v říjnu a trvala do počátku listopadu, to je ale výjimka,“ doplnil Šebesta.

Komáři přenáší nebezpečné viry. Povodňoví většinou takzvanou Valtickou horečku. Běžný komár pisklavý může lidi nakazit západonilskou horečkou. „Loni byl jeden případ na Brněnsku, předtím hlavně na Břeclavsku. Teoreticky choroba může způsobit i úmrtí nebo trvalé následky,“ uvedl Šebesta.

V břeclavské nemocnici na toto onemocnění zemřela v roce 2018 jednasedmdesátiletá žena. Léčila se i s dalšími chorobami.