„Já o dopravním omezení věděl, četl jsem to v novinách. V centru až na výjimky naparkuju. Auto většinou nechám u úřadu práce nebo za prodejnou kol. První dny budou pro řidiče nepříjemné, než si zvyknou. Chce to zachovat klid. Někteří bohužel za volantem nervy neudrží, spěchají a riskují,“ řekl Deníku jeden z řidičů Milan Němec z Lipůvky.

Podle šéfa blanenských strážníků Martina Lepky se první den uzavírky neobešel bez problémů. Ale k žádnému kolapsu dopravy nedošlo.

„Někteří řidiči jezdí po paměti a zákazy vjezdu je zaskočily. Další se snažili projet přes parkoviště u Dukly do zákazu přímo mezi stavební techniku. Problémy byly i při sjezdu od Zámecké sýpky do ulice Dolní Palava, kde nyní kvůli uzavírce v centru jezdí mnohem více motoristů. Parkují tam auta a nejsou tam dobré rozhledové podmínky v křižovatce. Připomínky jsme předali na město, zda to půjde nějak ošetřit,“ sdělil Lepka.

Zákazy vjezdu, policisté v reflexních bundách, těžká stavební technika. Ve středu ráno začala v centru Blanska tříměsíční uzavírka. Dělníci se totiž pustili do opravy kanalizace a vodovodu. Později tam přijde na řadu rekonstrukce silnic a chodníků. FOTO: Zdroj: Deník/ Redakce

Uzavírka se týká úseku Bezručovy ulice od výjezdu z okružní křižovatky s ulicí Dvorská směrem do centra. Náměstí Svobody i části Seifertovy ulice v úseku od křižovatky s Dolní Palavou po křižovatku s náměstím Svobody.

Právě na Seifertově ulici navigovali ráno policisté na objízdnou trasu nad blanenským zámkem nejvíce dezorientovaných řidičů. „Uzavřena je také Rožmitálova ulice v úseku od náměstí Svobody po budovu městské knihovny a na ni navazující úsek náměstí Republiky až po zpomalovací pruh u Wanklova náměstí,“ upřesnila mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Oprava vodovodu a kanalizace

A kudy vede hlavní objízdná trasa? Přes ulici Mlýnskou, Poříčí a Smetanovu. „Nákladní doprava a tranzit by měly využít hlavní průtah městem ulicí Svitavskou a Poříčí a centru města se vyhnout úplně,“ dodala mluvčí. S frézování vozovky a přípravou staveniště začali dělníci hned ve středu. Příští týden budou vytyčovat inženýrské sítě. „Poté nastoupí Svazek vodovodů a kanalizací a zahájí opravu kanalizace a vodovodu. My budeme dál postupovat souběžně s ním, aby byly práce co nejefektivnější a uzavírka co nejkratší,“ informoval na webu města Blanska stavbyvedoucí Petr Drobeček ze společnosti DEAS. Ta zajistí i finální úpravy povrchu silnice.

Podle tajemníka Svazku Petra Tioky je zmíněný vodovod v centru okresního města starý bezmála sto let a patří mezi nejstarší potrubí ve městě. „Pokud by se kompletně nevyměnilo, bylo nebezpečí havárie velmi reálné,“ uvedl.

Doplnil, že oprava kanalizace a vodovodu v této části města vyjde Svazek včetně projektové dokumentace na bezmála deset milionů korun. Město za nové povrchy silnic a chodníků zaplatí kolem šesti milionů. „Vodovod a kanalizaci ať opraví. To je potřeba. Ale ať už v centru nestaví žádné nové domy. To by se mi vůbec nelíbilo. Všechno zastavět. To ne. V žádném případě,“ reagoval na práci v centru ve středu jeden z místních Karel Všianský.

Před časem totiž blanenská radnice přišla se záměrem nabídnout developerům plochu v okolí zbouraného hotelu Dukla k zástavbě. Proti tomu se ohradily stovky lidí. „Nyní se objevily spekulace, že současná oprava v centru města je pouze zástěrkou. Pro práce na zkapacitnění vodovodu pro budoucí výstavbu bytových domů na náměstí Republiky a přeložku Březovského vodovodu. Nic podobného nyní město neplánuje. Jediným důvodem byl špatný technický stav vodohospodářské infrastruktury,“ zdůraznil blanenský místostarosta Ivo Polák.

Úprava parkovného

V době rekonstrukce zůstane volný vjezd a výjezd na horní parkoviště na náměstí Republiky u bývalého hotelu Dukla. Město tam kvůli stavební pracím upravilo ceny parkovného a zkrátilo dobu jeho vybírání. Snažilo se tak vyjít vstříc místním i obchodníků, kteří v této části města mají své provozovny.

„Na parkovišti u Poduklí bude možné parkovat první dvě hodiny za korunu. Zkrácená je také doba vybírání parkovného a to na všední dny od sedmi ráno do čtyři hodin odpoledne. Aby zde poté mohli auta odstavit rezidenti,“ informovala vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

V provozu podle ní zůstane také část parkoviště na náměstí Republiky. Kvůli stavební pracím dojde také ve zmíněné lokalitě k přesunu autobusových zastávek.

V případě rychlejšího postupu stavebních prací oproti původnímu harmonogramu, se může délka uzavírek jednotlivých úseků zkrátit. Při opravách ve středu města dojde také ke změně dopravního značení na náměstí Svobody. Změní se šířka vyznačených parkovacích stání a z výjezdu z náměstí u bývalého obchodního domu Družba bude trvale jednosměrka.

Nové rondely

V Blansku letos počítají s dalšími dopravními komplikacemi. Po uzavírce středu města má totiž v létě přijít na řadu stavba kruhového objezdu v ulici Svitavská na hlavním průtahu. Ta prakticky zahájí budování nového silničního mostu do lokality Staré Blansko. Souběžně mají dělníci začít stavět ještě další kruhový objezd o několik set metrů dál v ulici Poříčí. „Víme, že dopravních staveb a s nimi souvisejících omezení je letos naplánováno víc. Žádáme veřejnost o shovívavost. Na druhou stranu se vše snažíme připravit tak, aby na sebe jednotlivé stavby navazovaly. A aby bylo vše v centru města hotové do doby, než v srpnu začnou práce na přemostění,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.