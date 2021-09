„V době od jedenácti hodin dopoledne do jedné hodiny odpoledne bude pro nákladní dopravu uzavřený ve směru na Bratislavu tento dálniční hraniční přechod,“ sdělil jihomoravský policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.