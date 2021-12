Dvě období byly nejtěžší. Současné a začátek mého působení. Dopravní podnik jsem předtím znal jako každý a také s ním spolupracoval, ale seznámit se dopodrobna se všemi věcmi uvnitř, byl problém. První rok ve funkci byl pekelný. Přirovnal bych k němu současné období, kdy jsme se setkali s mimořádnou situací v podobě covidu.

V nynější době stejně jako ostatní čelíte rostoucím cenám energií či plynu. O kolik se vám aktuálně zvýšily náklady na provoz?

Aktuálně to není zas tak špatné. Od listopadu nás zasáhlo zvýšení ceny tepla kvůli zdražování v teplárnách, u nás je to dvacet procent, což znamená pět milionů do konce roku. V příštím roce to bude zhruba dvacet. Elektrická energie zatím nezdražila, protože ji máme za velice slušnou cenu zafixovanou do konce roku. Zvýšení se proto projeví až v příštím roce, ale pekelně. Trochu nám dělal problém plyn, protože přišel dodavatel s tím, že nám nemůže úplně garantovat jeho cenu. Nám šlo o to udržet částku za CNG do autobusů, ale museli jsme ustoupit. Byly to čtyři miliony.

Jaké budete mít ztráty?

Sto padesát milionů za elektrickou energii. Zatímco cena v letošním roce je 1400 korun za megawatthodinu, pro příští je aktuálně přes čtyři tisíce korun za megawatthodinu. To je třikrát tolik, což je problém. Ztráty u plynu jsou padesát milionů, u nafty zhruba deset. K tomu je potřeba přidat ztrátu z tržeb z jízdného. Městu jsme pro příští rok vyčíslili ztrátu čtyři sta třicet milionů. Dostali jsme od něho navíc pětačtyřicet.

A pokud se týče propadu tržeb z jízdného?

Za letošní rok je nyní už 168 milionů. Narůstá, v listopadu to bylo sto padesát.

Jaké jsou výhledy na příští rok?

Za dlouhou dobu, nejen mého působení tady, ale i předtím, bude mít dopravní podnik plán pro příští rok s minusem. Předpovídáme ztrátu pod sto milionů. Když prokazatelně musíme vydat ve stovkách milionů víc a z příjmu prokazatelně dostáváme do firmy méně ve stovkách milionů, není tady jiné řešení. Naší snahou bude ztrátu snižovat.

Je ztráta pro dopravní podnik dlouhodobě přijatelná?

Situaci není možné prohlubovat a opakovat. To by utrpěla úroveň městské hromadné dopravy v Brně, což nechceme nikdo, protože víme, že je jedna z nejlepších. Utrpěla by i kondice podniku, a to taky nechceme. Jsou to spojené nádoby.

Jak tedy chcete situaci do příštích let řešit?

Budeme chtít, aby se začalo diskutovat o zvýšení ceny jízdného. Když se o tom hovoří skoro ve všech městech, proč by se nemohlo v Brně minimálně valorizovat o inflaci. Možná budu muset jako kolega v Ostravě, kde dostali kompenzaci přes dvě stě milionů, zatlačit víc na radnici ohledně výše kompenzace. Ke kvalitní městské hromadné dopravě potřebujete dobře zaplacené zaměstnance a techniku i technologii. To všechno stojí peníze. Ze vzduchu nic neuděláte.

Částka za jízdné je na stejné úrovni už zhruba deset let.

Neřešil bych nějaké dramatické zdražování jízdného. Zakotvil bych do tarifu, že se každý rok zvedne o inflaci, jak to mají třeba v Plzni. Teď je inflace přechodně někde na pěti šesti procentech, ale už v příštím roce je úkolem ji vrátit ke dvěma procentům. To je i rozumné procento pro každoroční valorizaci jízdného.

Od neděle přistupujete k úpravě spojů, kdy takzvaný přepravní výkon snižujete o čtyři procenta. Co je cílem?

Obecně odstraňování souběhů. Tam, kde jede tramvaj, zároveň nemá jet autobus. Mají být zároveň zajištěné přestupní vazby. V Brně je princip radiální dopravy. Z centra tedy vyjíždí páteřní tramvajové linky a na ně v uzlových bodech navazují trolejbusy a autobusy zajišťující obsluhu navazujícího území.

Dá se optimalizace spojů vysvětlit na konkrétní lince?

Ano. Vysvětlím to na lince 63 jezdící z Chrlic, protože ukazuje princip navržených úsporných opatření. Tuto linku sice rušíme, ale existuje linka 64 jezdící v úplně stejné trase. Třiašedesátku proto nahrazuje čtyřiašedesátka. Současně využijeme i linku 67, která z Brna ráno vozí do Olympie lidi, zpátky se pak vracela prázdná. Nově přejede směrem do Chrlic a Tuřan, přečíslíme ji také na 64. De facto to znamená, že Chrlice budou mít úplně stejný počet spojů ve špičce jako mají teď. Po deseti minutách pojede autobus, akorát to bude 64. Ušetřili jsme za to, že se autobusy 67 nebudou vracet zpátky z Olympie prázdné, ale jenom přejedou do Chrlic. Ušetřili jsme zároveň i zrušením 63, kterou ale nahrazujeme autobusy 64. Cestující nepozná vůbec nic, jedině že mu přijede tahle linka.

Týká se úprava spojů také tramvají?

Ne, rozhodně nedochází k úpravám u tramvají, protože tvoří páteřní dopravu. Úpravy se týkají navazujících linek, tedy autobusů a trolejbusů.

Ve spojích městské hromadné dopravy musí lidé nosit ochranu úst a nosu. Kontrolujete nějak dodržování nařízení?

Nekontrolujeme. Dali jsme pokyny řidičům a revizorům, aby na to dohlíželi lehkou formou. Vycházíme z toho, že faktická kontrola je na straně městské a republikové policie. Pouštíme hlášení, kde říkáme, že by si lidé měli chránit ústa a nos respirátorem nebo rouškou. Některých cestujících se to ale dotýká. Tvrdí o tom, že to je politická debata. I to je důvod, proč jsme k tomu přistupovali trochu opatrněji. Společnost je rozdělená na očkované a neočkované, my cestující jenom vozíme. Vůbec si neděláme ambici je nějak poučovat.

Kdy jste naposledy seděl za volantem vozu městské hromadné dopravy?

Poslední službu jsem měl někdy na podzim, zhruba před dvěma měsíci. A pak další teď v sobotu na lince 77, což bude pro mě asi poslední letošní služba.

Je to pro vás vítaná možnost vyčistit si hlavu?

Bezesporu. Na sobotu jsem se těšil. Jediné nepříjemné je, že služba začíná v šest ráno. Musím vstát o půl páté, protože hodinu trvá, než se dostanu do reálu. Dvacet minut pak jedu do vozovny, abych tam byl na šestou. To ráno je jediné negativum. Když se pak služba rozběhne, je to příjemné. Musím se na řízení pekelně soustředit, abych neudělal chybu, když nejezdím každý den. V tom momentě vytěsním všechny věci, které mi normálně pořád běží hlavou. A tady ne. To je ten relax.

KDO JE MILOŠ HAVRÁNEK



- Narodil se v roce 1965 v Brně, ve městě žije dodnes. Je ženatý, má dvě dcery a už i vnuky.



- Vystudoval Vysokou školu dopravní ve slovenské Žilině.



- Brněnský dopravní podnik vede od 15. května 2011, předtím pracoval také pro městskou společnost Brněnské komunikace.



- Mezi jeho koníčky patří například jízda na kole.