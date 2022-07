V sobotu dopoledne se v Drnholci konají Historické žně. Místní nadšenci se snaží ukázat příchozím, jak těžkou práci museli na poli zvládat dědové a babičky či dokonce pradědové a prababičky.

S kosou se ohánějí celkem čtyři muži. Jedním z nich je i Petr Ševčík, který už se nemůže dočkat a začne sekat dříve, než by měl. „Jsi tady poprvé, Peťo? dobírají si jej kolegové.

Někteří si občas rýpnou, že je pole za sedláky s kosou posečené jako od kombajnu, přitom kosou by měli brát pšenici více u země, ale ti si z toho nic nedělají. Ševčík si po posečení svého úseku spokojeně oddechne. „Je to paráda. Vyzkoušeli jsme si, jak to funguje se starými věcmi. Kousek pole bych kosou zvládal, ale ty hektary, jak dělávali naši předkové, to je makačka," obdivuje činnost svých předků.

Vedro vyhnalo rolníky na sodovku

Práci zemědělců přihlíží desítky zvědavců. Od malých dětí až po důchodce. Kromě ukázky dobových žní je v sobotu dopoledne velký zájem také o limonádu. Teplota se opět dostává přes třicet stupňů Celsia a slunce nemá slitování ani nad tvrdě pracujícími rolníky. „Jdu do fronty na sodovku," zahlásí muž. Před ním už stojí asi osm lidí.

Nadšenci chtějí postupně ukázat lidem, jak se měnila práce na poli od prvopočátku až po současnost. „Nyní přijede historický traktor, naložíme snopy, svezeme k mlátičce. Zapřáhneme lopaťák, takzvaný hrstkovač. Ten bude dělat hrstky, ženské obilí zase musí svázat do snopu," nastiňuje hlavní pořadatel Kalous.

Právě hrstkovač je podle něj pravděpodobně nejstarší stroj, který se na poli u Drnholce v sobotu objevuje. „Tahaly ho koně, je tak ze třicátých let minulého století," odhaduje Kalous stáří stroje.

Savovaz zvládá více činností a kromě sečení stroj dokáže snop i svázat. „Pak přijdou na řadu kombajny," podotýká Kalous. O kus dál trochu stranou hlavního dění některé ženy pletou dožínkový obří věnec a výsledek jejich práce oceňují i muži.

Historickou techniku v akci obdivuje malý Jakub Drobilič ze Sedlece s otcem. „Syn obdivuje traktory. Technika je tady parádní. Člověk vidí, se to dříve dělalo. Je dobře, že i tehdejší technika stále funguje," povídá muž.

Na poli u Drnholce jsou traktory i kombajny různého stáří a z různých obcí. „Chlapi jedou až z Křídlůvek na Znojemsku, jsou tady nadšenci z Březí i z Ivaně," vyjmenovává Kalous.

Právě přehlídka všech strojů akci načala. Za volant traktorů nechali někteří otcové sednout i své děti. „Dívejte na malého Fandu," zvolá překvapeně přihlížející žena.