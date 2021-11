„Budeme respektovat vládní nařízení. Stánky s rozestupy, program rozložený do prostoru a času i posílená bezpečnost nakonec vyjde vniveč,“ řekla mluvčí společnosti TIC BRNO Adéla Nováková, která pořádá Brněnské Vánoce.

Zákaz podle ní přišel v tu nejhorší možnou chvíli. „Pro prodejce i pořadatele to znamená milionové ztráty, ani se nestihneme pořádně rozjet. Náklady na výstavbu stánků, betlému, nákup zboží či ochranku nám už nikdo nevrátí. Stánkařům alespoň umožníme v pátek prodej do osmnácté hodiny a program skončí ve stejnou dobu,“ sdělila mluvčí.

Plakat nad zrušenými trhy budou hlavně prodejci. "Do zboží jsem investoval milion korun, doufám, že je nezruší," řekl den před zrušením Deníku Rovnost jeden ze stánkařů. Plánoval prodávat bižuterii.

Zákaz konání vánočních trhů s platností od pátku vyhlásil ve čtvrtek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Výjimku mají prodejci vánočních stromů a kaprů.

I přes nejnovější vládní opatření, které u veletržních akcí omezilo kapacitu na tisíc lidí, se od pátku uskuteční festival sportu, tance a zábavy Life! na brněnském výstavišti. Pořadatelé pracují s variantou tisícovky lidí. "Určitě otevřeme. Nečekáme, že v pátek ráno přijde dvacet tisíc lidí," řekl Deníku Rovnost mluvčí Veletrhů Jaroslav Bílek.

Program veletrhu tvoří hry, tanec a sport. Tyto tři části mohou oddělit. "Budeme tvrdě vyžadovat potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci. Děti do osmnácti let mohou pro vstup na akci doložit negativní výsledek PCR testu. Do dvanácti let nemusí bezinfekčnost dokazovat," informoval Bílek.