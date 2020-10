Cílem je snížit počet lidí s nemocí Covid-19 na jihu Moravy, který narůstá. „Za pár dní bude tolik nakažených, že nám nemusí stačit ani nová nemocnice na výstavišti. Každý teď může pomoci snížit růst počtu nových nakažených,“ řekl Grolich.

Společně apelují hlavně na ty, kdo současná opatření neberou vážně. „Když zůstanete pár dnů co nejvíce doma, nic se nestane. A to je přesně to, co je teď potřeba. Aby se vám i vašim blízkým nic nestalo," vyzval Grolich.

Součástí kampaně bude video na sociálních sítích, společný spot obou v rozhlase i plakátovací kampaň. Zapojí se i město Brno, které poskytne některé své plochy běžně určené pro komerční reklamu.

Když se dokáží spojit ti, co ještě před pár dny stáli proti sobě, snad to dokáže spojit nás všechny proti covidu. #zastavvirus pic.twitter.com/IwiyodP0yj — Jan Grolich (@JanGrolich) October 26, 2020

Na vážnost aktuální situace související s koronavirovou pandemií upozorňují také představitelé Masarykovy univerzity. „Nepodceňujme a nezlehčujme průběh epidemie. Chovejme se zodpovědně. Lehkomyslnost některých lidí má přímé dopady na trpící a ohrožené skupiny, na osoby v nemocnicích a sociálních zařízeních," zmínil rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.