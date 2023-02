Na veletrh jezdí tradiční firmy, některé nechyběly za třicet let ani jednou. Každý rok se objevuje několik firem, které chtějí proniknout na český a slovenský trh, nebo jsou nové a chtějí se zavést na trh a předvést se před možnými obchodními partnery. Až do neděle jsou naplánované módní přehlídky, součástí je i předvádění praktických prací středoškoláků. Své modely představují studenti pěti škol středních škol, a to z Brna, Jihlavy, Prostějova, Strážnice a z Uherského Hradiště. Podle pořadatelů se na mole objevily v pátek studentské modely, které byly nositelné i extravagantní. Bílé, černé i barevné. Některé připomínaly divadelní kostýmy, jiné byly inspirované Hollywoodem.