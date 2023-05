Notnou dávku nostalgie provází vůně benzínu a ostrý zvuk motorů. Na návsi v Práčích na Znojemsku se řadí ke startu na sedmdesát veteránů Mopedů proslulých značek Stadion a Jawetta. Dávno už se nevyrábí, nadšenci ale kdysi oblíbený motor s pedály udržují v provozu dodnes.

Legendární motorky se šlapadly. Do Práčí se sjely mopedy z celé republiky | Video: Deník/Dagmar Sedláčková

Pořádají také společné výjižďky, v sobotu odpoledne se ujali její organizace členové Moped teamu Práče. „Dnes se koná pátý ročník Výjižďky mopedů O pohár starosty, nese název Aloisův okruh na počest zakladatele klubu Aloise Junga," říká předseda klubu Radim Šabatka.

Celkem čtyřiasedmdesát jezdců na startu čeká okruh okolními vesnicemi dlouhý šestašedesát kilometrů. „Přijeli kamarádi z Opavy, z Hrošky od Náchoda, Rozkoše, z celé republiky. Baví nás tady ty naše stroje z šedesátých let a lidi co jezdí výjižďky jsou perfektní, takže se tady vždycky sejdeme, pozávodíme, popijeme a popovídáme si," říká spokojený předseda Šabata. Místní klub má osmnáct členů.

Poslední přípravy a do startovního chumlu se přidává i Marián Zagar, který sem přijel z blízkých Jaroslavic. „Mám rád tu historii, Stadion S 11 jsem si koupil a opravil. Nemám ambice na vítězství, ale líbí se mi ta atmosféra. Pravda ale je, že si skládám doma závodního mopeda," poznamenává Zagar.

Průměrná rychlost pětapadesát kilometrů v kategorii originál, speciály si mohou dovolit víc. „Máme čtyři kategorie, kromě originálů a speciálů rozlišujeme Speciál GP a Super GP," upozorňuje Šabatka.

Přivítání starostou a vzápětí přichází pokyn ke startu. Zahřívání motorů vznáší do dědiny oblak dýmu. Nejdřív následuje krátký rozjezd do kopce k tamnímu hřišti. Až na výjezdu z vesnice mávne starosta Zdeněk Dvořák z korby jedoucího auta před pelotonem černobílou startovací vlajkou. Závodní rivalitu mnozí jezdci nezapřou, některé ale stroj příliš neposlouchá a musí mu pomáhat šlapáním do pedálů.

Mezi mopedisty jsou vidět pamětníci, ale i mladí nadšenci s přilbou ozdobenou populárním Venomem. Dlouhé copy a vlasy vykukující z pod helmy prozrazují, že mopedové vášni propadly i ženy. Všechny spojuje ale úsměv na tváři. „Je to hlavně sranda, kterou na novodobém skútru nebo motorce člověk nezažije, reakce lidí bývají taky fajn," projevuje své nadšení jedna z místních mladých mopedistek.

Po necelé tři čtvrtě hodině vjíždí do cíle první z pelotonu jezdců. Pro vítězství v nejsilnější kategorii Super GP si jede Jan Lokaj z Třebechovic. O necelých pět minut později přetíná pomyslnou cílovou pásku i domácí člen pořádajícího týmu František Kratochvíl z Oblekovic, který byl nejrychlejší v kategorii Speciál GP. Tři minuty na to si pro vítězství v kategorii Speciál jede i jeho syn, rovněž František Kratochvíl. V kategorii Originál byl nejrychlejší David Kramný z Opavy, do cíle dojel s časem jedna hodina a jedenáct minut.

„Nevyhrávám tak často, občas se ale něco povede. Je to o velké náhodě, o tom jak to třeba některým klukům nedojede, protože ty stroje nejsou stoprocentní a ne vždy vydrží tu zátěž šedesát či sedmdesát kilometrů," říká František Kratochvíl, domácí vítěz kategorie Speciál GP.

„Snažíme se to se synem spravovat, různě to ladíme na různé výkony a jsme do toho zblázněná celá rodina, včetně manželky," dodává nadšenec z Oblekovic.

Vyhrát není cílem každého účastníka, většina z nich přijela na akci, aby si užila společnou zálibu s ostatními nadšenci. „Každý si v tom najde to svoje, někdo jede rychleji, někdo raději mává na diváky ve vesnici a jede na pohodu," poznamenává Kratochvíl. Stroje utichly, návsí se nesou tóny hudební skupiny Nouzový stav. Zábava mopedistů, ale i místních, s pozdním odpolednem teprve začíná.