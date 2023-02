Nápojové obaly musí lidé vracet nesešlápnuté. Za každých šest kousků pak získají slevový kupon na určité zboží. Ten se bude pravidelně měnit, momentálně jde o dvacetiprocentní slevu na dvanáct kusů vybraných půllitrových vod. V pátek si přišla nový systém vyzkoušet například dvaašedesátiletá Lenka Matalová z Bukoviny na Blanensku. „Určitě mi to přijde ekologičtější. Třídíme i doma, hlavně plasty. Jsem tady už podruhé," pochvalovala si Matalová.

Líšeňský Lidl je zatím jedinou brněnskou prodejnou, kde lze této služby využít. „Spuštěním pilotního projektu jsme vyslyšeli poptávku ze strany zákazníků a české společnosti, která už roky volá po zavedení zálohového systému na jednorázové nápojové obaly. Dle našich předpokladů společně dokážeme nashromáždit tisíce nápojových obalů měsíčně na jednu prodejnu,“ sdělil mluvčí řetězce Tomáš Myler.

Zkušební vracení PET lahví a plechovek: od února nově i v brněnském supermarketu

Nasbírané obaly, které třídící přístroj na prodejně slisuje, připadnou městu. „Co se bude dát zrecyklovat, to se zrecykluje. Zbytek se tady v Brně energeticky využije,“ sdělila úřednice z odboru životního prostředí Ivana Fialová. Snahou do budoucna je začít z použitých plastových lahví a plechovek vyrábět zase nové.

Další automaty má Lidl v prodejnách v Praze a v Plzni. Nabízí je také Kaufland, a to v Praze, Šternberku a Olomouci. Pilotní projekt zpětného odběru plastových lahví a plechovek bude v prvních šesti obchodech na neomezenou dobu. „Kaufland i Lidl do budoucna počítají s postupným rozšiřováním testování i do ostatních měst," doplnil mluvčí Myler.

V České republice nyní ministerstvo životního prostředí připravuje návrh zákona o zálohách, který má využití odpadu zakotvit do právního řádu a umožnit zálohování PET lahví, plechovek i dalších obalů. Podle náměstka ministra životního prostředí Petra Hladíka chce rezort návrh předložit vládě do konce roku. „Na příkladu Slovenska můžeme vidět, že úplně vymizely plechovky a PET láhve ve volné přírodě,“ uvedl náměstek Hladík.

Funkční zálohový systém na plastové lahve a plechovky v současnosti funguje ve třinácti evropských zemí včetně Slovenska.