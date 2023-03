Kvůli nedostatku sester musela nemocnice uzavřít i jedno oddělení péče o dlouhodobě nemocné. Vítá pomoc brigádníků i studentů tamní zdravotnické školy. „Vypomáhá hlavně stávající personál i důchodkyně. Zájemcům nabízíme jakýkoliv úvazek. Problém je v tom, že odborný personál jako například fyzioterapeutky či radiologičtí asistenti odchází do soukromé praxe. Důvodem je většinou vyšší plat,“ sdělila Veselá.

Všeobecné i praktické sestry hledají také ve Fakultní nemocnici Brno. Podle tamní mluvčí Veroniky Plaché jich schází desítky. „Projevuje se dopad takzvané sendvičové generace. To znamená, že stárnoucí sestřičky odchází předčasně domů pečovat o své rodiče,“ poukázala Plachá.

Inzeráty dlouhodobě nemizí z webových stránek nemocnic v Hodoníně, Boskovicích či ve Vyškově. Poptávka je po všeobecných sestrách i specialistech na jednotlivá oddělení. Pomyslný trn z paty nevytrhli správcům nemocnic ani příchozí ženy z Ukrajiny, jež utekly do kraje před válkou. „V současné době u nás pracuje šest lékařek z Ukrajiny, vzhledem k legislativě ale mají omezené možnosti uplatnění,“ podotkla mluvčí znojemské nemocnice Veselá.

Problém je celorepublikový i podle Karla Pigla, ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Znojmo. V současnosti tam studuje obor praktická sestra dvě stě třicet lidí a obor diplomovaná všeobecná sestra šedesát.

„Výkon povolání podléhá regulaci Evropské Unie, absolventi musí projít sedm let trvajícím postupem, než získají plnohodnotný status ve svém oboru. Zlepšení by mohly přinést snahy ministerstva školství, které mají například držitelům výučního listu umožnit postup rovnou do druhého ročníku střední školy. Na kolik to pomůže, ale zatím neumíme odhadnout,“ reagoval ředitel Pigl.

Nemocnicím není nakloněný ani obecný trend, v němž velká většina mladých lidí upřednostňuje studium na gymnáziích a vysokých školách před řemeslnými obory či práci ve službách, do nichž zdravotnictví patří. Přitom najít v těchto oborech práci, je sázka na jistotu.

„Naši absolventi dostávají velké množství nabídek z celé republiky. I kdyby jich u nás studovalo třikrát tolik než nyní, bez problémů by si našli práci všichni. A nemocnice se předhánějí v nabídkách a bonusech pro zaměstnance,“ poukázal Karel Pigl.

Zásadní rozhodnutí musela před časem učinit například Jitka Silná. „Mám téměř devadesátileté rodiče, jsou sice soběstační, ale přece jen vyžadují častější pomoc vzhledem k věku i zdravotním potížím. Už jsem nestačila chodit na směny do práce a pečovat souběžně o ně. Mrzelo mě to, ale musela jsem práci opustit,“ svěřila se téměř šedesátiletá bývalá zdravotní sestra z Brněnska.