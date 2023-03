„Nemáme podepsanou žádnou novou koaliční smlouvu. Mohu říct, že jsme si vzájemně podali ruku a dali slovo. To v dnešní době považuji za nejdůležitější. Pokud by to neplatilo, nemá žádná koalice do budoucna smysl,“ sdělil ČT místostarosta Jurka, jenž má nově stanout v čele radnice.

Vyškov má první starostku v historii. Stala se jí Karin Šulcová

Nespokojenost koaličních partnerů se starostkou Šulcovou má souviset s tím, že se podle nich dostatečně nevěnuje důležitým věcem, ale pozornost stáčí ke kontrole práce podřízených. Starostka ani ostatní členové ANO se zatím k situaci nevyjádřili.

Hnutí se stalo loni na podzim stalo vítězem komunálních voleb, když získalo téměř dvaadvacet procent hlasů a sedm zastupitelských křesel. Nyní mu hrozí přesun do opozice.