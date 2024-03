Ti, co přijeli do Valtic opět po roce, potěšilo letošní, mnohem vlídnější počasí. „Minule tady dokonce poletoval sníh, takže letos je to mnohem lepší,“ podotkl Miroslav Foltýn u vchodu do zámku.

Právě tam paletu velikonočních atrakcí doplňovala další, spojená především se čtvrtkem. Tedy zelené pivo. To mohli zájemci vyzkoušet, jak ze Slováckého pivovaru, tak z blízkého pivovaru Na Vyhlídce. Jelikož jsou Valtice hlavně městem vína, tak si zde milovníci tohoto ušlechtilého nápoje mohli vybírat z mnoha odrůd i vinařství. Přitom měli možnost některou z nabízených dobrot i ochutnat. To vše ve velikonoční atmosféře památky UNESCO.

VIDEO: Dvoumetrová kraslice zpestřuje průjezd Kyjovem, vítá jaro a Velikonoce

Velikonoce na zámku pokračují ve Valticích také v sobotu, v neděli a v pondělí. Podle kastelána Richarda Svobody čekají na návštěvníky v sobotu a v neděli navíc také vystoupení cimbálových muzik. „Je hezky. Budeme spokojení, když budou spokojení naši hosté,“ dodává kastelán.