/FOTO, VIDEO/ Turistické hole, pohorky, sportovní oblečení a na zádech batohy. Rodiny s dětmi, party vitálních důchodců, běžci i pejskaři. Úsměvy a dobrá nálada. Před hernou stolního tenisu v blanenské části Podlesí je v sobotu dopoledne pořádně rušno. Začíná totiž jubilejní čtyřicátý ročník pochodu Za sněženkou do krasu. U zápisu výletníci fasují pro děti za startovné tatranky a rozpis tras. Na cestě je čeká opékání buřtů, v cíli pamětní list.

Blanenský pochod Za sněženkou do krasu se v sobotu konal už po čtyřicáté. V novodobé historii dorazil rekordní počet účastníků. | Video: Deník/Jan Charvát

A trasy? Deset, pětadvacet a pětatřicet kilometrů. Zájem je rekordní. „Já na tento pochod jezdím už léta. Až ze Svitav. Jsem sice už dědek, jednasedmdesát let, ale snažím se pořád hýbat. Dřív jsem hodně lyžoval. Dnes si dám pětadvacet kilometrů v krásné přírodě. Počasí je fajn, jen těch sněženek po cestě člověk moc nepotká. Mám ale odtud parádní fotku, jak sedím v krasu obklopený samými podléšťkami,“ usmívá se na startu Petr Prax.

Stejnou vzdálenost se chystají zdolat také Hana Hrbková z Karolína a Jiří Buš z Rájce-Jestřebí. S sebou mají tříletého výmarského ohaře Falca. „Vybrali jsme si pětadvacítku, aby se pes pořádně vyvenčil. Většinou běháme, ale dnes se projdeme. Doufáme, že nebude pršet, pláštěnky s sebou nemáme,“ hlásí dívka.

S deštěm naopak počítá čtyřčlenná rodinná výprava Lenky Strnadlové z Brna a pláštěnky nese s sebou. Desetikilometrové putování zachycuje mladší syn Adam na fotoaparát. „Jsme tu podruhé. Na pochody vyrážíme často. Jsme spolu celá rodina pohromadě v přírodě. Užíváme si to,“ říká žena.

Desetikilometrová trať je v sobotu suverénně nejobsazenější. Vyráží na ni přes dvě stovky turistů. „Dcera nás vytáhla ven. Jdeme čtyři ženské. Povykládáme si a bude pohoda. Vybraly jsme si nejkratší trasu, protože dcera musí ještě odpoledne do práce,“ vysvětluje Kateřina Vaňková z Blanska.

Na pětadvacetikilometrovou štreku míří osmdesát turistů a nejdelší trasu šlape přes třicet lidí. „Letošní účast je v novodobé historii obnoveného pochodu rekordní. Do terénu dnes vyazilo přes tři sta dvacet lidí a nepočítaně psů. To je o sto turistů víc jak před rokem. Nejstarším účastníkem je pětaosmdesátiletý Rudolf Pechr z Ráječka. Přišel už v sedm hodin ráno. Vyrazil na desítku s tím, že ještě dnes odjíždí na další pochod do Havlíčkova Brodu,“ zmiňuje jednu z perliček legendárního blanenského pochodu za organizátory akce Michal Souček.

Dodává, že nejvzdálenější účastník přicestoval na jih Moravy až z Prahy. Další pak z Vysočiny nebo Pardubického kraje. Nejmladší turista se narodil loni a rodiče ho v sobotu nesou na zádech. Absolutní historický rekord necelých devět stovek účastníků ale odolává. „V minulosti se tu chodila i stovka a padesátka,“ upřesňuje na závěr Souček.