Na jihu Moravy se Grolichovi v této statistice nejvíce přiblížil další kandidát Spolu a jeho spolustraník Jan Zámečník. Preferenční hlas mu dalo 8 188 voličů. Koalice Spolu získala na jihu Moravy čtyřicet procent hlasů voličů. „To nečekal nikdo. I političtí komentátoři říkali, že když Grulich udělá pětadvacet procent, bude úspěšný. A získali jsme čtyřicet procent. Musí se to ve mně ještě chvilku vstřebat," byla první Grolichova reakce.

Psali jsme: Emotivní oslava hejtmana Grolicha v Brně, vrátil vzkaz Havlíčkovi Oslavy vítězné koalice Spolu po krajských volbách v roce 2024. | Video: Deník/Terezie Heinz

Výrazný posun

Oproti pořadí na kandidátce si výrazně polepšila bývalá starostka brněnských Maloměřic a Obřan Klára Liptáková. Díky preferenčním hlasům se posunula z desátého místa koalice SPD, Trikolory, PRO a Svobodných na třetí příčku a po několika letech se vrací do krajského zastupitelstva. „Jsem přesvědčená o tom, že člověk by měl dělat politiku srdcem a měl by mít názor, který prezentuje dlouhodobě. Myslím, že jsem celkem předvídatelná a lidé mě za ta léta, co jsem v politice, znají. Ti, co chtějí mít záruku konzervativní křesťanské politiky, mi hlas dali," řekla.

Z její koalice se dostali do krajského zastupitelstva čtyři zástupci. Stejný počet mandátů získalo SPD na jihu Moravy před čtyřmi lety. „Ačkoliv k uskupením v jihomoravském zastupitelstvu přibylo Stačilo, které se prezentuje v některých věcech podobně jako naše konzervativní platforma, zůstali jsme na svém. Ukazuje to, že tendence vidět věci jinak, než je současná vládní politika, rostou,“ komentovala Liptáková.

Největší matador

Poprvé od vzniku krajů v roce 2000 bude scházet v jihomoravském zastupitelstvu někdejší lidovecký hejtman Stanislav Juránek. V letošních volbách po šesti obdobích už nekandidoval. V roli největšího matadora jej vystřídá jeho stranický kolega Richard Zemánek. Na podzim mu začne už páté období v řadě.

„V KDU-ČSL máme takovou dobrou symbiózu. Nerozlišujeme věk, ani služební zkušenosti. Já respektuji mladé, oni respektují mě. Jestliže má někdo dobrý nápad nebo myšlenku, vezmeme jej. Je jedno, jestli to říká starší člověk, a nebo mladší kolega," poznamenal Zemánek.

Poslední čtyři roky dělal předsedu krajského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. „Celý život jsem spjatý se školstvím. Jsem vystudovaný učitel. Mám dlouholetou praxi na gymnáziu," vysvětlil Zemánek.

Do nového zastupitelstva se vedle Juránka nedostal ani další pamětník začátku krajů v roce 2000 Jan Vitula, který byl lídrem kandidátky Hlasu Moravy. Krajským zastupitelem byl s přestávkami po čtyři období.