Německý obuvník šije boty z hub, kamenů i krve. Materiál přirovnává k semiši

Sám dlouho hledal etické boty, ve kterých by lidé chodili stejně zdravě jako bosky. Nenašel je, a tak je vytvořil. Vznikla tak česká značka ručně vyráběných veganských bot Ahinsa shoes, které se řadí mezi takzvané barefoot.

Měkce a bez podpatků

Bosé boty, jak se také barefootům někdy říká, napodobují chůzi na boso.

„Chrání chodidlo před nečistotami, chladem nebo poraněním, a na rozdíl od bosých nohou také víc ladí k oblečení. Vypadají totiž až na pár detailů jako klasické boty. Odlišují se tím, že mají anatomicky tvarovanou špičku, jsou velmi lehké, mají měkkou a flexibilní podrážku, která noze umožňuje dobře vnímat terén, a díky nulovému podpatku příznivě ovlivňují postavení celého těla,“ vysvětluje Andrea Součková zakladatelka a majitelka naBOSo, největšího českého obchodu s barefoot botami všech značek.

Chůze bez bot naučí chodit ladně jako modelka

Sama bosé boty objevila před sedmi lety, když ji coby nadšenou běžkyni dlouhodobě trápily bolesti kolen. Jakmile však poprvé nazula bosé boty, bolesti byly jako zázrakem téměř pryč.

Zdroj: Youtube

Nohy ovlivňují celé tělo

Když máte špatné boty, které omezují nohu, není to jen o tom, jestli někde tlačí do chodidla, to ostatně ani nemusejí. Omezení se i tak promítne do celého těla.

„Postavení prstů totiž určuje nastavení celé nohy, která zase upravuje postavení hlezenních kloubů. Ty následně mají vliv na kolenní klouby a kyčle, které ovlivňují polohu pánve, bederní páteř, hrudní koš, krční páteř a nakonec hlavu,“ popisuje Lukáš Klimpera řetězec souvislostí od nohou až k hlavě.

Jsou bosé boty ideální? Rodiče je dávají už tříletým, odborníci však varují

Když si zujete boty, nebo obujte takové, ve kterých mají vaše nohy dostatek prostoru, začnou se dít věci! Najednou se celé tělo „poskládá“ tak, jak ho příroda zamýšlela. Narovnáte se a trup se přestane hroutit do sebe. Vnitřní orgány zaujmou svou přirozenou pozici, ve které můžou správně fungovat.

Bosé boty vás rozesmějí

Andrea Součková s fyzioterapeutem souhlasí.

„Když jsem si bosé boty obula poprvé, cítila jsem nesmírnou lehkost. V psychosomatice se mluví o tom, že naše nohy jsou základna a zajišťují stabilitu v našem životě. A já jsem se s tím pocitem ukotvení na zemi opravdu najednou rozzářila,“ popisuje své dojmy a pokračuje: „Pokud si začnete uvědomovat svou chůzi, narovnáte se, srovnáte tělo, nadechnete se a prostě si tak lehce kráčíte, najednou se začnete usmívat.“

Andreu Součkovou přestala bolet kolena, až když si obula bosé boty.Zdroj: Se svolením NaBoso

Bolest patří k fyzioterapeutovi

Pro koho jsou barefoot boty určené? Říká se, že přezutí z klasických bot do těch bosých může být pro člověka šok.

Václav Staněk a jeho Vasky jdou v šlépějích Tomáše Bati

Andrea kroutí hlavou: „Devadesát devět procent našich zákazníků se v nich hned bude cítit jako v pokojíčku. Pokud má někdo opravdu velký problém, tedy bolesti pohybového aparátu, nemůže počítat s tím, že ho barefoot boty vyléčí. „Takového zákazníka nejprve posíláme k fyzioterapeutovi. Na stránkách máme mapu sítě spolupracujících fyzioterapeutů, kde si každý může vybrat a dojít se s odborníkem poradit,“ dodává majitelka obchodu.

Jak s barefoot botami začít

Nejdříve si pořiďte jedny boty, v nichž nebudete trávit hned celý den. V ideálním případě začínejte procházkami v přírodě – je totiž potřeba si osvojit a natrénovat správný styl chůze. Navíc se po čase vaše chodidlo nejspíš lehce roztáhne, takže dost možná budete potřebovat větší velikost obuvi. Kdo se ale pohybuje převážně po městě, začne městským modelem.



Začínejte postupně s chůzí, pak přidejte, chcete-li, běh. Když denně ujdete třeba 10 tisíc kroků, vezměte si boty jen na polovinu té trasy. Není třeba si je poprvé obout a jen se chvíli procházet v kuchyni.



Naučte se správnou, vědomou chůzi: choďte pomaleji, dělejte menší kroky. Nedopadejte jen na patu, došlapujte na celé chodidlo a myslete na palec, ten je hodně důležitý, nese 50 procent tíhy našeho těla. Od palce se k dalšímu kroku odrážíme. Nikdo nezačne chodit hned správně, když ale na to bude myslet, postupně mu správná chůze díky barefoot botám, které chodidlo nijak neomezují, přejde do krve.