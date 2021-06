Kritická situace. Praktiků je v Česku nedostatek, skončit mohou sta dalších

Hledání dobrého, vlastně jakéhokoliv praktického lékaře se v mnohých regionech změnilo v náročný úkol. A může být ještě hůře, do osmi let by totiž kvůli vysokému věku mohla do penze zamířit až třetina praktiků.

Do osmi let by kvůli vysokému věku mohla do penze zamířit až třetina praktiků. | Foto: Shutterstock