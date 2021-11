Dosud měli vědci po celém světě za to, že výskyt LCMV, který patří mezi takzvané mammarenaviry, se nedá odhadnout a hlodavce napadá náhodně. Český výzkum ale kvůli předchozím zjištěním z Afriky začal pracovat s jinou hypotézou. „Pracovali na jiných mammarenavirech z Afriky a zjistili jsme, že různé poddruhy mastomyší mají své vlastní viry, a ty pravděpodobně neumějí překonat genetickou bariéru těchto poddruhů. Na základě hostitelských druhů jsme pak schopni predikovat, kde se který virus či jeho varianta nachází. Říkala jsem si, že musíme zjistit, jestli se LCMV nechová podobně,“ popisuje evoluční bioložka Joëlle Goüy de Bellocq, z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Hypotézu o tom, že virus si nevybírá náhodné hostitele, potvrdil výzkum v Česku. Jedenáct let, od roku 2008, testovali vědci myši ze západních Čech a Bavorska. Celkem to bylo na 179 lokalitách 748 vzorků, které domněnku nakonec potvrdily. „Všechny pozitivní vzorky pocházely z východoevropských myší. Ve fylogenetických analýzách se vzorky z České republiky přiřadily k ostatním vzorkům pocházejícím z tohoto poddruhu. Do analýzy jsme přidali i další varianty LCMV, které se objevily ve světě a byl u nich známý i jejich hostitel. I tyto varianty se vždy přiřadily do skupiny (clustrů) vzorků pocházejících z tohoto myšího poddruhu. To znamená, že i LCMV je věrný svému hostitelskému druhu, stejně jako u mastomyší a jejich mammarenavirů,“ vysvětluje závěry výzkumu Alena Fornůsková z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Český výzkum prokázal, že virus se vyskytuje zřídka. Z 748 se nacházel je u šesti vzorků a to v Buškovicích, Nepomyšli, Kryrech a Žihli. Nicméně i malé množství případů představuje riziko. LCMV byla v minulosti prokázána u křečků, kteří se běžně v domácnostech chovají. „U lidí může tento virus způsobovat onemocnění podobné encefalitidě. V případě problémů s imunitou může způsobit závažné komplikace, či dokonce smrt. „Obzvláště zákeřný může být virus v případě těhotenství, jelikož napadá a poškozuje plod,“ doplňuje Fornůsková. Informace o výskytu viru v konkrétní lokalitě, kde navíc podle výzkumu přetrvává celé roky, může být do budoucna vodítkem pro lékaře a včasnou diagnostiku.

Jak se šíří a jak se viru bránit?

LCMV se nachází ve slinách, moči a výkalech infikovaných hlodavců. Člověk se může nakazit po styku nebo vdechnutí sekretů či suchých částí z nich. Ochrana proti viru proto spočívá především v dostatečné hygieně a zamezení kontaktu s nimi.