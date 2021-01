Polehku oděný chodí bývalý horník na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd už od roku 2011. „Tenkrát jsem se ke konci roku dostal do psychické deprese, která mě trápila asi tři a půl měsíce. Když manželka zjistila, že se něco děje, tak mi navrhla, ať si zajdu aspoň na Lysou horu, že se z té televize zblázním. Já už jsem ten televizní program ani nevnímal, a tak jsem na Lysenku vyrazil. I když jsem neplánoval, že půjdu ještě podruhé, ráno už mě to tam zase táhlo,“ vrátil se Ján Čupa ke svým začátkům.

Tři dny chodil na Lysou v bundě, další čtyři už jen v tričku.

„Byl jsem propocený jako myš. Osmý den jsem tak vyrazil bez trička, a tak to zůstalo dodnes. A za týden bez lékařů, bez léků jsem byl dá se říct vyléčený. Během pár týdnů skončily problémy s dýcháním, bolesti kloubů atd.“

Nikdy jsem nic nedělal násilím

Ján Čupa přitom nic neplánoval, neznal nikoho na světě, kdo by polonahý chodil po horách.

„Začal jsem naslouchat, co tělo chce a hlava dovolí. Nikdy jsem nic nedělal násilím a nechtěl se předvádět. Další zimu už jsem polonahý chodil po Tatrách. Stal jsem se tam velice častým návštěvníkem,“ popsal Čupa s tím, že následně se o něj začala zajímat média.

„Televize, noviny, časopisy, rádia, nikdy jsem je neodmítnul, vždy mluvil pravdu a nevymýšlel jsem si. Také dodnes je beru jako přátele, protože nikdy o mě nic špatného nenapsala,“ konstatoval.

Kurz otužování? Nedal bych za něj ani pětikorunu

Ján Čupa svým příběhem inspiroval hodně lidi, jak po psychické stránce, tak i v otužování.

„I když jsem byl pozván na různé besedy a natáčení v televizi, nikdy jsem nepožadoval žádné odměny, pokud mi je nabízeli, tak jsem je nepřijímal. A tak na různých besedách se bavím s lidmi jako s přáteli, a ne jako s klienty,“ zdůraznil.

„Tomu, kdo chce začít s otužováním, doporučuji, ať to dělá jen tak, co mu tělo i hlava dovolí. Nedoporučuji žádné kurzy za velké tisíce, kde vás naučí dýchat a budete otužilci. Každý člověk je originál, má dýchat tak, jak tělo vyžaduje a nejlépe klidně a pomalu. Ani horolezce, kteří zdolávají osmitisícovky, nikdo v kurzech neučí dýchat. V současné době se otužování stává velkým trendem, což je krásné, ale někteří to zneužívají ve svůj prospěch a lidi jen obírají o peníze,“ ohradil se Čupa.

„Já bych za takový kurz nedal ani pětikorunu. Za cenu kurzu mohu pobývat týden i čtrnáct dní v Tatrách, což si užiji mnohem lépe,“ podotkl.

Každý rok na EKG

Metylovický horal oslaví v lednu 69. narozeniny a díky otužování se cítí velice zdráv. „Získal jsem tisíce skvělých lidí a fanoušků, s kterými se denně bavím jako s přáteli. V současné době mám fanoušky minimálně ve sto státech světa, o kterých vím.“

Lidem, kteří chtějí začít s extrémním otužováním, Čupa doporučuje, aby každý rok chodili na vyšetření EKG.

„Těm, kteří nebudou mít problém, se zdraví ještě zlepší. Já jsem také pod kontrolou. Jsou lidé, kteří svlečení nezvládnou, a tak se otužovat mohou i v tričku,“ ubezpečil Čupa.