Snídaně jako v hotelu. Nemocnice mění nabídku stravování

Vločky s jogurtem k snídani rovnou do postele? To nemusí být projev domácí pohody ve dnech, kdy se nikam nespěchá. I zdraví může procházet žaludkem, nikoli jen láska. Dokazují to změny podávaného jídla, s nimiž se mohou setkávat pacienti v některých nemocnicích.

Stravovací novinky na porodnickém oddělení Nemocnice Slaný. | Foto: se svolením Nemocnice Slaný