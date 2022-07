Měli bychom tedy dávat vejce do ledničky? Ano i ne. Mnohem důležitější než chlad, je pro vejce stabilní teplota a místo, na které nesvítí slunce. Ať to bude ve spíži (teplota by na daném místě každopádně neměla přesahovat 20 °C), nebo v ledničce.

Jak poznat čerstvá vejce

Pokud si nejste jistí, jak jsou vajíčka stará a nechcete je rovnou rozklepávat, poslouží jednoduchý test se sklenicí nebo kastrůlkem vody. Vejce, která ve vodě klesnou ke dnu, jsou čerstvá a připravená k jakémukoli použití. Ta, která se pohybují spíš nade dnem nebo stojí na špičce, už obsahují více vzduchu, jsou tedy starší a hodí se spíš na pečení než jako snídaně na vidličku. Pokud vejce plave na hladině, je to jasný signál, že už ho musíme vyhodit.

Pokud už se je rozhodneme skladovat v chladu, pak by to nemělo být ve dveřích lednice, kde teploty nejvíc kolísají, ale pěkně v polici. A to spíše vzadu, případně ve fresh zóně pro ovoce a zeleninu, pokud ji lednice má.

Teplotní výkyvy totiž nesvědčí tenké bláně, které vejce obaluje hned pod skořápkou, a pokud se naruší, začne se vejce velmi rychle kazit.

Do lednice pak určitě musí uvařená vejce, třeba po velikonoční nadílce. Když je nenecháme na výstavce, ale rovnou uložíme do chladu, mohou dobrá vydržet i deset dní. Podmínkou je neporušená skořápka. Všechny kousky, které při vaření nebo cestou v košíku popraskaly, musíme ovšem spotřebovat co nejdříve, nejlépe během jednoho dne.

Špičkou dolů a v původním obalu?

Dávat vejce špičkou dolů vypadá trochu zvláštně, protože na oblejším konci přece vejce pěkně „stojí“. Jenže tak to vůbec není. Správně by se vejce měla skladovat špičkou dolů, což pomáhá udržet žloutek v ideální poloze uprostřed. Díky tomu nezačne klesat bílkem dolů a kazit se.

Jak nakrmit seniory? Vitalita z talíře je velmi důležitá

Domácí vejce můžeme klidně vyskládat do slámy do košíku a přidat k nim lísteček s datem snášky nebo si vymyslet jiný systém. Pokud ale vejce kupujeme, a navíc skladujeme v lednici, má původní kartonový obal hned několik důležitých funkcí. V první řadě se můžeme kdykoli podívat na datum snášky, které je na něm uvedeno. Garantovaná použitelnost vajec je 28 dní od daného data, podle odborníků ale není problém při správném skladování jíst vejce i po pěti týdnech. Pro vejce je také důležité sucho, pokud se totiž namočí nebo třeba v lednici rosí, mohou se na skořápce začít tvořit mikroplísně a pronikat dovnitř. Karton mimo jiné tuto vlhkost částečně pohlcuje, a vajíčka tak chrání.

Žloutkům pomůže trocha vody

A jak skladovat vejce bez skořápky? Rozbitá vejce, tedy zbylé žloutky a bílky třeba z pečení, je určitě nutné skladovat v lednici, kde vydrží dva až tři dny. Žloutky bychom měli kvůli osychání nejen zakrýt, ale také zalít malým množstvím vody, kterou před použitím slijeme. Obojí také můžeme, nejlépe oddělené, spolehlivě zamrazit až na tři měsíce.

