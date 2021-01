RADA: Mužské hubnutí má svá specifika

/13. DEN/ Muži, jdete do toho s námi? Pokud ano, možná vás zajímá, jak se liší ženské a mužské hubnutí. Každé z nich má totiž svá specifika. Paradoxem je však jiná věc: když se rozhodne hubnout muž, většinou se mu to podaří. Čím to je?

Hubnutí 13 | Foto: Shutterstock

Proč je hubnutí doména žen? Jedním z hlavních důvodů je fakt, že společenský tlak na štíhlou postavu je daleko více mířen na ženy než na muže. Průměrný muž také obvykle nemá na rozdíl od žen dostatečnou motivaci k držení diet. A to i přes to, že muži mají častěji tuk uložen v břiše, což je z hlediska zdraví daleko rizikovější, než když má většina žen uložený tuk na hýždích. Nad kily navíc se zamyslí muži nejčastěji až ve chvíli, kdy se u nich projeví v důsledku nesprávného způsobu života nemoc v plné síle. JÍDELNÍČEK: Tajemný mug cake. Lahodná snídaně každého dietáře Přečíst článek › Muži to mají snazší Muži – pokud čtete tyto řádky – gratulujeme a neopouštějte náš seriál, protože vám se hubne snadněji než ženám. Většinou začínáte s vyšší výchozí hmotností, takže máte z čeho hubnout. Máte také více svalů, tudíž i vyšší bazální metabolismus, a můžete tedy při hubnutí jíst více než ženy. Váš jídelníček by měl obsahovat minimálně 8 000 kJ, ale většinou i více, záleží na vašich parametrech a fyzické aktivitě. A jak na mužský jídelníček? Změnit jídelníček je u mužů jednodušší než u žen. U mužů totiž obvykle zásadní chyby v jídelníčku nepramení z emočního jedení, ale z toho, že se o obsah jídelníčku zkrátka nestarali. Tak většinou stačí poradit základní principy a funguje to. Největšími chybami bývá nadměrný příjem tuků v uzeninách či příjem cukrů ve sladkých nápojích. Problémem jsou i alkoholické nápoje často spojené s pracovním setkáním a celková nadměrná konzumace piva. Lze udělat celkem nenápadné změny, které ale zásadně změní celkový příjem energie a vedou ke zhubnutí. Například salám vyměnit za libovou šunku, tučné sýry za syrečky, krkovici za libovou kýtu, u piva snížit množství nebo nahradit nealkoholickým pivem a pochopitelně si hlídat velikost porcí. ZAJÍMAVOST: Párek v rohlíku jim může poškodit mozek Přečíst článek › Zdroj: stob.czTIP: STOB organizuje kurzy zdravého hubnutí, kde jsou často samotné ženy anebo muži jen ojediněle. V Praze organizujeme jednou za rok i specializovaný kurz pro muže (informace o kurzech zdravého hubnutí, a to jak naživo, tak online najdete na www.stob.cz).



Přijďte se v rámci Světového dne obezity začátkem března poradit s odborníky STOBu nebo si zdarma nechat změřit složení těla. Více informací o akci na www.stob.cz.

