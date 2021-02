Příčinou je především nezdravá strava a nedostatek pohybu. Zvýšený cholesterol nebolí ani nemá žádné příznaky, ale pokud se neléčí, způsobuje zvýšené riziko srdečního infarktu, mozkové mrtvice či anginy pectoris.

Určitou roli však hraje genetika. Asi 10 až 20 % lidí s vysokým cholesterolem toto onemocnění zdědilo. Mnohem častěji si ale za problémy mohou lidé sami. Nejčastější příčinou je nezdravý životní styl. Hladina cholesterolu se zvyšuje pomalu. U žen mohou být mezníkem například hormonální změny po menopauze.

V určitých dědičně podmíněných případech se mohou s vyšším cholesterolem potýkat také mladí lidé, dokonce i děti. Pokud se člověk potýká s vyšší hladinou cholesterolu v krvi, doporučí se mu nejprve dieta. Neměl by vůbec jíst tučná nebo smažená jídla, doporučuji stravovat se častěji, menší porce, ve dvouhodinových až tříhodinových intervalech. Strava by měla obsahovat dostatek ovoce a zeleniny. Dieta by podle ní měla hladinu cholesterolu snížit. Musí se však dodržovat dlouhodobě. Pokud nezabere, nasadí se na snížení cholesterolu léky.

Stavební složka buněk

Cholesterol je organická látka lipidové povahy, kterou řadíme ke steroidům. Je stavební složkou buněk a tkání v našem těle. Nejvyšší koncentraci cholesterolu nalezneme v mozku, v kožním tuku, nadledvinách, dále ve slezině a krevním séru.

Cholesterol si organismus dokáže tvořit sám, hlavně v játrech a trávicím ústrojí. Do těla se však dostává z velké části potravou. Nejvíce cholesterolu obsahují vejce, živočišné tuky (máslo, sádlo), uzeniny, vnitřnosti a tučné mléčné výrobky (smetana, smetanové jogurty, sýry s vysokým obsahem tuku), plnotučné mléko.